﻿لامبارد نجم تشلسي السابق يعلن اعتزاله رسميا

لندن – د ب أ: أعلن فرانك لامبارد، لاعب وسط تشلسي السابق اعتزاله، بعد عقدين من الزمن قضاهما في رحاب كرة القدم.

وبدأ لامبارد (38 عاما) مسيرته في وستهام عام 1995، وقضى معظم فترات مشواره الكروي بين جدران نادي تشلسي، وتحديدا بين 2001 و2014. وتوج لامبارد مع تشلسي بدوري أبطال أوروبا عام 2012 ثم لقب الدوري الأوروبي عام 2013، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي، ولقب وحيد في كأس الاتحاد، كما لعب 106 مباريات دولية مع منتخب إنكلترا بين 1999 و2014. وكان نادي نيويورك سيتي الأمريكي آخر محطات النجم الإنكليزي، وهو النادي، الذي انتهى تعاقده معه بعد موسم 2016. وقال لامبارد عبر حسابه على «فيسبوك»: «بعد 21 عاما رائعة قررت أن الوقت الراهن هو الأنسب لإنهاء مسيرتي كلاعب محترف». وأضاف: «في الوقت، الذي تلقيت فيه العديد من العروض المثيرة كي أستمر في اللعب في وطني وفي الخارج، أشعر وأنا في الـ38 أنه حان الوقت كي أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أنا فخور للغاية بالألقاب، التي حققتها وبتمثيل بلادي في أكثر من 100 مباراة وتسجيل 300 هدف طوال مسيرتي».

وأكد لامبارد، الذي يعد واحدا من بين ثلاثة لاعبين، تمكنوا من تسجيل أكثر من 100 هدف وصناعة أكثر من 100 هدف في الدوري الإنكليزي، بأنه يشعر بالامتنان لجميع الأندية، التي لعب لصالحها. لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يدين بالفضل على نحو خاص لتشلسي، الذي لعب له معظم مسيرته. وتابع: «جماهير تشلسي منحتني أنا وزملائي دعما كبيرا، شغفهم وتعطشهم (للانتصارات) جعلني أقدم أفضل ما لدي عاما تلو آخر، لم يكن لي أن أقوم بهذا بدونهم». واعتاد لامبارد، الذي يعد أفضل لاعبي الوسط بين أبناء جيله، على التقدم في الهجوم والتصويب بقوة من خارج منطقة الجزاء، حيث سجل 41 هدفا من هذه البقعة، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنكليزي. وأشار لامبارد إلى أنه من الصعب أن يختار أهدافه المفضلة إليه، وقال: «سجلت هدفين في المباراة، التي فزنا فيها على بولتون عندما حققنا لقب الدوري في 2005، لم أستطع اختيار الأفضل بينهما». واستطرد قائلا: «كلا الهدفين كانا مميزين، لأنهما جاءا باللقب لتشلسي بعد 50 عاما من أخر مرة حصده فيها، هذا كان يعني الكثير ليس لي فقط ولكن للنادي كله». وأكمل: «بعد ذلك جاء هدفي في مرمى أستون فيلا لأكسر الرقم القياسي للهداف التاريخي لتشلسي، لقد جعلني هذا الهدف أتقدم على بوبي تامبلينغ، الذي كان محتفظا بالرقم القياسي لسنوات عدة، لقد كانت لحظة مؤثرة للغاية على المستوى الشخصي، الجماهير كانت رائعة في ذلك اليوم، لقد كانت لحظة مميزة حقا». وأوضح لامبارد، أنه قد يدخل إلى عالم التدريب في الوقت الراهن، وقال: «أنا ممتن للاتحاد الإنكليزي لمنحي فرصة لتأهيلي كمدرب».