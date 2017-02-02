﻿الدوري الانكليزي: السيتي يتألق ويونايتد يكتفي بالتعادل مع هال

لندن – رويترز: أنعش مانشستر سيتي آماله الضعيفة نسبيا في المنافسة على لقب الدوري الانكليزي بعد عرض هجومي لم يرحم منافسه وستهام ليسحقه 4-صفر بينما تلقت آمال مانشستر يونايتد في المنافسة على اللقب ضربة قوية بالتعادل بدون أهداف مع هال المتعثر.

وهيمن على الشوط الأول وسجل ثلاثة أهداف عبر كيفن دي بروين وديفيد سيلفا وغابرييل جيسوس قبل أن يكمل يايا توري الرباعية من ركلة جزاء في الشوط الثاني في مباراة من طرف واحد. وافتقر يونايتد للمسة الأخيرة حيث قدم ايلدين ياكوبوفيتش حارس هال أداء ملهما بعدما تصدى لعدة فرص ليحافظ على نظافة شباكه أمام فريق جوزيه مورينيو. وبينما رفع الفوز رصيد السيتي إلى 46 بفارق الأهداف خلف ليفربول الرابع ومتأخرا بعشر نقاط عن تشلسي المتصدر فإن تعادل يونايتد تركه في المركز السادس بفارق 14 نقطة عن القمة. وتقدم هال إلى المركز قبل الأخير بينما تعادل ستوك 1-1 مع ايفرتون. وسبق أن فاز السيتي مرتين على وستهام هذا الموسم بمجموع 8-1 قبل هذه المواجهة، وعاد إلى استاد «لندن» بعد أقل من شهر من فوزه 5-صفر في الدور الثالث في كأس انكلترا. وأنهى دي بروين الهجمة المرتدة السريعة في الشباك ليضع فريقه في المقدمة بعد 17 دقيقة، وضاعف سيلفا الغلة من مسافة قريبة بعد عمل رائع من ليروي ساني. وزادت معاناة وستهام عندما سجل جيسوس المنضم للسيتي الشهر الماضي، أول اهدافه مع ناديه الجديد قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة من رحيم ستيرلينغ. ووضع توري ركلة جزاء داخل الشباك. وخطف جيسوس الأنظار بأداء نشيط وكجزء من الهجوم الشاب مع ستيرلينغ وساني، الذي أسعد المدرب بيب غوارديولا، الذي قال: «جسيوس مقاتل ويملك غريزة أمام المرمى. هو يصنع الأهداف أيضا.» وأضاف: «لعبنا بثلاثة لاعبين في الهجوم متوسط أعمارهم 20 عاما. أحب أن تشعر بالجماهير بالحماس. هؤلاء الشبان هم مستقبل النادي.»

وأحبط يونايتد الذي واجه هال للمرة الثالثة في 23 يوما بعد مواجهتين في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة في مواجهة الحارس ياكوبوفيتش الذي تصدى بطريقة رائعة لفرصة من زلاتان ابراهيموفيتش في الشوط الأول وكرة من مدى قريب من البديل خوان ماتا في الشوط الثاني. وأهدر دالي بليند وماركوس روخو وماركوس راشفورد وابراهيموفيتش عدة فرص، حيث سيطر يونايتد على اللعب لكنه كاد أن يدفع الثمن قبل أربع دقائق من النهاية عندما رد القائم كرة من لازار ماركوفيتش في مباراته الأولى في الدوري مع هال. وأصبح بيتر كراوتش اللاعب 26 الذي يحرز مئة هدف في الدوري الممتاز بعدما سجل هدفا في تعادل فريقه ستوك سيتي 1-1 مع ايفرتون. ومنح اللاعب السابق لمنتخب انكلترا التقدم لستوك بعد سبع دقائق بعد تمريرة من ارناوتوفيتش قبل يومين من احتفاله بعيد ميلاده الـ36 ليصبح أكبر اللاعبين سنا الذين وصلوا إلى هذا الإنجاز. لكن ايفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 38 عندما حول رايان شوكروس تسديدة شيموس كولمان إلى داخل مرماه بالخطأ.