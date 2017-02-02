﻿كأس اسبانيا: هدفان رائعان من سواريز وميسي يمنحان برشلونة التفوق على أتلتيكو مدريد

مدريد – رويترز: سجل لويس سواريز وليونيل ميسي هدفين رائعين ليضعا برشلونة على الطريق نحو نهائي كأس اسبانيا للمرة الرابعة على التوالي عقب الفوز 2-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد رغم أن حامل اللقب تفادى انتفاضة متأخرة من صاحب الأرض.

وافتتح سواريز التسجيل بهدف رائع في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من منتصف الملعب قبل أن يطلق تسديدة منخفضة، وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعدما اصطدمت الكرة بالقائم. وتحسن أتلتيكو في الشوط الثاني، وبعدما قلص انطوان غريزمان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 59 حاصر صاحب الأرض منافسه برشلونة لكنه لم يستطع إدراك التعادل. وتقام مباراة الإياب في «نو كامب» الثلاثاء المقبل، والتي سيغيب عنها نيمار من برشلونة وغابي قائد أتلتيكو بسبب الإيقاف. وقال لويس انريكي مدرب برشلونة: «ليس من المعقول أن تعتقد أنك لن تعاني في استاد كالديرون. حاولنا فعل كل شيء للنجاة من هجمات المنافس المتلاحقة والآن نستطيع الاستمتاع بالنتيجة.» وأضاف: «ربما تقولون إنه كان يجب أن نكون أكثر فعالية في الشوط الثاني وإنهاء المباراة بنتيجة أكبر لكنها مجرد نظرية والحقيقة أن المنافس حصل على فرص أكثر منا. هناك بعض الأشياء التي أريد تطويرها لكنها نتيجة كبيرة لنا.» ومع تأخر فريقه بهدفين لم لكن لدى المدرب دييغو سيميوني ما يخسره وأشرك المهاجم فرناندو توريس بدلا من المدافع سيم فرساليكو. ووسط مساندة معتادة من جماهير ملعب «فيسنتي كالديرون» بدا أتلتيكو عازما على العودة. ومرر توريس كرة بكعب قدمه إلى غابي لكن تسديدته اصطدمت بالمدافع خوردي ألبا. ولم يستطع برشلونة احتواء أتلتيكو لفترة طويلة وجاء هدف تقليص الفارق من لعبة معتادة للمدرب سيميوني من ركلة حرة. ومرر غابي كرة إلى دييغو غودين الذي لعب تمريرة عرضية إلى غريزمان ليهز الشباك. وحصل اللاعب الفرنسي على فرصة لإدراك التعادل بعد تمريرة عرضية من فيليبي لويس لكن يسبر سيلسن حارس برشلونة تصدى للكرة في اللحظة الأخيرة. وبدا الحارس الهولندي مهتزا أغلب فترات الشوط الثاني لكنه كان محظوظا بعدم هز شباكه مرة أخرى بعد فرصتين من توريس وكيفن غاميرو. وقال سيميوني مدرب أتليتكو: «في الشوط الثاني كنا أقرب كثيرا لما كنا نريد.» وتابع: «أنا سعيد بالأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني وحماسنا. لو لعبنا بالشكل ذاته في الإياب يمكننا التأهل».