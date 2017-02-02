﻿يوفنتوس يمدد عقد ليشتستاينر حتى 2018

روما – د ب أ: أعلن يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، تمديد التعاقد مع المدافع السويسري ستيفان ليشتستاينر حتى حزيران/ يونيو 2018. وكان ليشتستاينر (33 عاما) انضم إلى يوفنتوس عام 2011، من لاتسيو الإيطالي، وساهم في الحصول على الدوري في المواسم الخمسة الأخيرة. وافتتح النجم السويسري رصيده التهديفي مع يوفنتوس في المباراة الرسمية الأولى في أيلول/ سبتمبر 2011. وانضم هذا الأسبوع إلى قائمة يوفنتوس التي ستواجه بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر الجاري، بعدما ابتعد عن حسابات المدرب ماسيلميانو أليغري خلال مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

جماهير فاليكانو الاسباني غاضبة من التعاقد مع الأوكراني زوزوليا

مدريد – الأناضول: أعربت جماهير رايو فاليكانو الإسباني، عن غضبها الشديد للتعاقد مع المهاجم الأوكراني رومان زوزوليا على سبيل الإعارة، من ريال بيتيس لنهاية الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن غضب جماهير فاليكانو يعود إلى «ظهور زوزوليا في بعض الصور مرتديا الزي العسكري وحاملا السلاح»، ما أثار تحفظ وغضب مشجعي النادي الإسباني. وزعمت الصحيفة أن «المهاجم الأوكراني على صلة بمجموعة إرهابية شبه عسكرية متطرفة فى مسقط رأسه أوكرانيا». يذكر أن فاليكانو يلعب حاليا بالدرجة الثانية.

الفرنسي أنليكا مستشاراً لرودا الهولندي

أمستردام – الأناضول: أعلن رودا الهولندي تعيين النجم الفرنسي نيكولاس أنيلكا مستشارا للنادي خلال الفترة المقبلة. وتعتبر هذه، التجربة الأوروبية الأولى لأنيلكا في كرة القدم الأوروبية منذ رحيله عن وست بروميتش الانكليزي سنة 2014 ثم مومباي سيتي الهندي الذي عمل معه لاعبا ومدربا. وقال تون كانين مدير النادي الهولندي: «كان لدي نقاش في كرة القدم مع أنيلكا عندما التقيته في دبي، أدركت مباشرة أنني أمام لاعب سابق لديه معرفة كبيرة بكرة القدم». وأضاف: «نحن نشعر بالفخر بإضافة شخص بقيمة أنيلكا إلى إدارتنا».

فولفسبورغ ينتظر حسم مصير ديغاجا

برلين – د ب أ: أعلن فولفسبورغ الألماني أنه على الأرجح سيفتقد جهود مهاجمه اشكان ديغاجا أمام مضيفه كولون غدا في البوندسليغا، نظرا لأنه لا يزال مسجلا في فريقه السابق. وقال اولاف ريبي مدير الكرة في فولفسبورغ: «لا نزال ننتظر وصول بطاقة اللاعب، بعض التفاصيل البسيطة ينبغي تسويتها أولا». وأعلن فولفسبورغ الاثنين الماضي عن ضم الإيراني ديغاجا من العربي القطري، ويحاول النادي الحصول على مساعدة الفيفا والاتحاد الألماني لتسجيل لاعبه السابق الذي لعب له بين 2007 و2012. ومن ناحية اخرى أكد فاليرين اسماعيل مدرب فولفسبورغ أن دانيل ديدافي بات جاهزا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الركبة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كريستيان ترايش بسبب الإصابة.

بولت يستبعد المشاركة في ألعاب الكومنولث 2018

ملبورن – رويترز: لا يخطط يوسين بولت أسطورة سباقات السرعة لتمديد مسيرته لما بعد بطولة العالم لألعاب القوى في لندن هذا العام، واستبعد العودة لأستراليا للمشاركة في دورة ألعاب الكومنولث 2018. وجرد بولت، الذي فاز بذهبيات سباقات السرعة 100 متر و200 متر وأربعة في 100 متر للمرة الثالثة على التوالي في أولمبياد ريو، من ذهبية التتابع في أولمبياد 2008 الشهر الماضي بعدما سقط زميله نيستا كارتر في إعادة فحص عيناته المحفوظة. وحصل بولت (30 عاما) مع فريق التتابع الجمايكي على ذهبيته الوحيدة في ألعاب الكومنولث في غلاسغو 2014، وكان يأمل المنظمون في أن يطيل العداء مسيرته للمشاركة في نسخة 2018 في غولد كوست الاسترالية. وقال بولت: «الحضور إلى هنا في الموسم المقبل يتطلب تدريبا شاقا وأحتاج للوصول إلى مستوى معين يؤهلني للفوز… وهذا لن يحدث.»

تصنيع ميداليات أولمبياد طوكيو من هواتف وأجهزة بالية!

طوكيو – رويترز: قال منظمو دورة ألعاب طوكيو الأولمبية إن ميداليات البطولة التي تستضيفها العاصمة اليابانية في 2020 ستصنع من معادن يعاد تدويرها من هواتف محمولة وأجهزة يتبرع به الجمهور للشعور بالإسهام المباشر في المسابقة. والإجراء جزء أيضا من جهود للترويج لسبل الاكتفاء وتوفير النفقات بعد تضخم ميزانية الحدث العالمي إلى أكثر من ثلاثة تريليون ين ياباني (26.5 مليار دولار) في مرحلة من المراحل رغم إعلان مسؤولين عن خفض المبلغ إلى 16.8 مليار دولار العام الماضي. وتأمل اللجنة المنظمة في جمع ما يصل إلى ثمانية أطنان من المعادن، 40 كيلوغراما من الذهب و2920 كيلوغراما من الفضة و2994 من البرونز، من هواتف محمولة بالية وأجهزة منزلية صغيرة يتبرع بها اليابانيون من مختلف أنحاء البلاد. وسيفضي الجهد المنشود وهو الأول من نوعه في الألعاب الأولمبية إلى جمع طنين من المعادن النفيسة الثلاثة كافية لصوغ جميع ميداليات الألعاب الأولمبية ودورة ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وعددها خمسة آلاف.