﻿«بوفون أفريقيا» يواصل صناعة التاريخ مع الفراعنة!

لندن – د ب أ: الحارس المخضرم عصام الحضري (44 عاما) أكبر لاعب في تاريخ كأس الأمم الافريقية، لكنه لعب دورا محوريا في صعود المنتخب المصري إلى النهائي، كما اقترب اللاعب نفسه من الفوز باللقب للمرة الخامسة.

وبات الحضري على بعد خطوة واحدة من الفوز باللقب للمرة الخامسة بعدما قاد الفراعنة للتأهل إلى نهائي البطولة على حساب بوركينا فاسو. وفاز الحضري بجائزة أفضل لاعب في المباراة كما لقي الحارس المخضرم إشادة واسعة من وسائل الإعلام والجماهير، التي اطلقت عليه عدة أسماء، بينها «الاسطورة» و»بوفون الافريقي» في إشارة إلى الحارس الإيطالي الاسطوري جانلويجي بوفون. وفاز الحضري بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في 1998 ثم قاد الفراعنة للتتويج ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، حيث تصدى لثلاث ركلات جزاء أمام كوت ديفوار في نهائي البطولة عام 2006 في مصر. وقال النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا في ذلك الحين: «إنه أفضل حارس مرمى لعبت أمامه».

وجاء الحضري إلى الغابون بصفته الحارس البديل، لكنه حصل على فرصة ليست في الحسبان عندما أصيب الأساسي أحمد الشناوي في الكتف خلال المباراة الأولى أمام مالي. وحافظ الحضري على شباكه نظيفة طوال 433 دقيقة و653 دقيقة بشكل عام في كأس الأمم الافريقية، قبل أن تستقبل شباكه للمرة الأولى الأربعاء بقدم اريستيد بانسيه الذي سجل هدف التعادل لبوركينا. لكن الحضري تصدى للعديد من الفرص المحققة كما وقف بالمرصاد لركلتي جزاء. وقال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة: «نمتلك قدرة عصبية أفضل ولدينا حارس أفضل». وتحدث الحضري بتواضع عن «روح الفريق والشخصية المصرية» قبل المباراة النهائية التي تجمع الفراعنة بالفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي التي تجمع الكاميرون وغانا، مؤكدا أنهما العنصر الأساسي دائما للمنتخب المصري. ويملك الحضري قدرا هائلا من الخبرة، فعلى سبيل المثال فإن الحارس الذي شارك للمرة الأولى مع المنتخب المصري عام 1996 لديه زملاء حاليا في الفريق في عمر نجلته، مثل رمضان صبحي جناح ستوك الإنكليزي الذي يبلغ 20 عاما. الجيل الجديد من الحراس المصريين ينظرون إلى الحضري كأسطورة، بعدما شاهدوه وهم أطفال على شاشات التلفاز، ولا يختلف الحال لمحمد صلاح نجم روما ومحمد النني لاعب وسط أرسنال.

عصام الحضري صنع أغلب التاريخ في الأهلي، كما لعب مع سيون السويسري والمريخ السوداني والزمالك والاسماعيلي لكنه يلعب حاليا في وادي دجلة. وقال الحضري: «لقد أخبرت الفريق قصص نجاحاتنا السابقة، كيف صنعناها، كيف فزنا، لقد استمعوا لي بحرص، هذا الأمر يمنحهم قدرا إضافيا من الحافز. فزت بالكثير على مستوى الأندية والمنتخب، لكن كلاعب محترف يجب دائما أن تضع أهدافا جديدة لنفسك». وأضاف: «أردت المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة وفعلت، مجيئي إلى الغابون كان استثنائيا، لقد ذكرني ذلك بكل الذكريات التي عشتها، خاصة الألقاب الأربعة التي فزت بها». حلم الحضري لا يتوقف على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة بل يمتد إلى المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح أكبر لاعب يشارك في المونديال حيث سيبلغ عندئذ 45 عاما.