﻿احتفالات المصريين تستمر حتى مطلع الفجر

القاهرة – الأناضول: احتفلت الجماهير المصرية بالقاهرة، حتى مطلع فجر أمس، بصعود منتخب بلادها لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

واكتست شوارع العاصمة بأعلام مصر، وسط ترديد هتافات تشجيعية للاعبي المنتخب، وعلى رأسهم حارس المرمى عصام الحضري، الذي كان له الفضل في الذود عن مرماه من بداية المباراة حتى نهايتها. وجاءت هتافات «مصر» و»تحيا مصر» و»الله أكبر»، طاغية على ضوضاء العاصمة التي عادة ما تكون صاخبة حتى صباح اليوم التالي. وتأثرت حركة المرور، إثر اندفاع المواطنين إلى الشوارع، عقب نهاية المباراة مباشرة للاحتفال، وسط تواجد أمني حذر في الميادين الرئيسية وعلى رأسها التحرير بوسط القاهرة. ولم يختلف الوضع كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت هاشتاغات (وسوم) بأسماء لاعبي المنتخب وأخرى على غرار #شجع_مصر قراءات «تويتر». ومن جانبه هنأ اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، منتخب بلاده، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «مبروك منتخب مصر، منتخب الفخر والاصرار والعزيمة، البطولة في انتظاركم يا رجال». وسيطرت حالة الفرح، على أحزان الذكرى الخامسة لأحداث ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعاً من فريق الأهلي. وأعلنت رابطة مشجعي الأهلي «ألتراس أهلاوي»، عدم تواجدها في أي مكان لإحياء الذكرى.