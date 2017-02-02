﻿كأس أمم افريقيا: المخضرم الحضري يقود مصر الى النهائي للمرة التاسعة في تاريخها

ليبرفيل – رويترز: تصدى الحارس المخضرم عصام الحضري لركلتي ترجيح وجملة من الفرص الخطيرة على مدار 120 دقيقة، ليقود منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الافريقية للمرة التاسعة في تاريخها بالفوز 4-3 على بوركينا فاسو بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1. وسبق لمصر الفوز باللقب سبع مرات، وسيتعزز هذا الرقم القياسي في حال الفوز في النهائي يوم الاحد على المنتصر من مواجهة غانا والكاميرون، بينما ستلعب بوركينا فاسو على المركز الثالث السبت.

وأهدر عبدالله السعيد أول ركلة لمصر، لكن نجح رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة في التسجيل بينما أضاع الحارس إيرفي كوفي وبرتران تراوري ركلتين لبوركينا فاسو. والحضري (44 عاما) أكبر لاعب سنا في تاريخ البطولة وأكثر حارس تحقيقا للانتصارات. وقال: «كنت اشعر بأنني سأتصدى للركلتين الرابعة والخامسة بعد عدم توفيقي في أول ثلاث ركلات. تذكرت نهائي بطولة 2006 وحسم اللقب على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح في مصر. فزنا بالروح والاصرار في الملعب رغم خوض مباراتين خلال ثلاثة أيام أمام المغرب وبوركينا في درجات حرارة ورطوبة مرتفعتين. سنحتفل اليوم لكن نعاني من اصابات كثيرة ونتمنى لحاق محمد عبدالشافي ومحمد النني بالنهائي والتوفيق في المباراة النهائية للفوز باللقب للمرة الثامنة.» وقال باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو: «مبروك لمنتخب مصر التي عادت إلى انتصاراتها في القارة الافريقية لكن يبدو أن هناك من كان لا يريد لنا الفوز. لا أود الحديث عن التحكيم لكن بعض اللاعبين حصلوا على بطاقات صفر واستحقوا الطرد ولمست الكرة يد أكثر من لاعب مصري في منطقة الجزاء بدون احتساب ركلة جزاء لصالحنا.»

واهتزت شباك مصر لأول مرة في خمس مباريات في البطولة عبر هدف أريستيد بانسي في الدقيقة 72 الذي عادل هدف صلاح في الدقيقة 66. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدمت مصر عبر تسديدة لصلاح عندما تلقى تمريرة قصيرة من محمود عبدالمنعم (كهربا) ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى كوفي. ورد بانسي بادراك التعادل بعدما تلقى عرضية شارل كابوري وأحسن استقبالها على صدره وسددها في شباك الحضري من مدى بعيد. وشهد الشوط الأول فرصا قليلة من الفريقين واستحواذ أكثر لبوركينا صاحبة أول تهديد على المرميين عبر تسديدة لعبدالرزاق تراوري أنقذها الحضري بعد البداية بثماني دقائق. وسنحت لمصر فرصتين خلال النصف الأول عبر محمود حسن بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 17. وجاءت الفرصة الثانية في الدقيقة 38 بواسطة كهربا، الذي سيغيب عن النهائي لحصوله على الانذار الثاني في مباراتين فقط، بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها كوفي لكن سقطت الكرة من يده ليتابعها صلاح لكن بعيدا عن المرمى. وكانت أبرز فرص بوركينا عبر بانسي عندما شكل خطورة على مرمى الحضري في الدقيقة 25 بعد أن سدد ركلة خلفية من أمام أحمد حجازي علت مرمى الحارس المخضرم. وسدد وردة بقوة من على حدود منطقة جزاء بوركينا فاسو علت العارضة قبل النهاية بخمس دقائق. وانطلق بريغوس ناكولما قبل النهاية بأربع دقائق من الجهة اليسرى وسدد بقوة لكن الحضري أبعد الكرة إلى ركنية. وعاد الحارس المخضرم وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة عندما حول تسديدة بانو دياوارا إلى ركنية. ونشطت مصر في الشوط الإضافي الأول بفضل اختراقات صبحي في الجهة اليسرى، لكن الخطورة كانت عبر بانسي في الدقيقة 94 عندما سدد إلى جوار مرمى الحضري. وتدخل الثنائي علي جبر وحجازي ليبعدا هجمة خطيرة عبر ناكولما في الدقيقة 97 وهيأ صبحي فرصة لوردة في الدقيقة 103 لكنه سقط على الأرض وطالب بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.