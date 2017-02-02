﻿سيرين عبد النور «يهودية» في أحدث أعمالها

دمشق ـ»القدس العربي»: تشارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في المسلسل السوري «قناديل العشاق»، عن نص خلدون قتلان ويخرجه سيف الدين سبيعي.

وستطل بدور فتاة يهودية صاحبة صوت جميل تدعى إيف، تسوقها ظروفها السيئة للهرب من جبل لبنان لتعمل بماخور في حارة «قناديل العشاق» في الشام.

وتتناول أحداث العمل الفترة التي سبقت دخول أسعد باشا العظم إلى دمشق (عام1734) حينها كان أهل الشام يعانون من انعدام الأمن والفقر، بسبب الممارسات الظالمة للجيش العثماني الذي كان يسيطر على المدينة.