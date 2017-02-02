﻿تحولات جينية يمكن أن تزيد طول قامة الانسان سنتيمترين

باريس – أ ف ب: كشف باحثون عن 83 تحولا جينيا جديدا لها تأثير كبير على طول الانسان، وبعضها يمكن ان يزيد الطول أو ينقصه بأكثر من سنتيمترين. ومن شأن هذه النتائج ان تفتح الباب امام انتاج ادوية تعالج قصر القامة، او ان تشخص وجود خطر الاصابة باضطرابات النمو، بحسب الباحثين الذين نشروا خلاصاتهم في مجلة «نيتشر».

واستندت هذه الخلاصات على دراسة واسعة شملت معلومات وراثية لاكثر من 711 الف شخص، اجراها فريق دولي من 300 باحث في خمس قارات.

وكانت دراسات سابقة اظهرت ان طول القامة لدى البشر مرتبط بعوامل وراثية بنسبة تزيد عن 80 ٪، فالاشخاص الطوال ينجبون في الغالب ابناء طوالا، والعكس صحيح. كما ان عوامل غير وراثية يمكن ان تتحكم بطول القامة، منها التغذية والتلوث وعوامل بيئية اخرى.