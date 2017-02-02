﻿«غوغل» يزيح «آبل» من عرش العلامة التجارية الأغلى في العالم

نيويورك ـ من أوفونتش كوتلو: تصدر محرك البحث «غوغل» قائمة العلامات التجارية الأغلى في العالم لعام 2017، متجاوزا منافسه «آبل» الذي حافظ على العرش لست سنوات متتالية.

وبحسب تقرير لشركة الاستشارات الخاصة «براند فينانس» الأمريكية تحت عنوان الـ «500 العالمية 2017» حققت العلامة التجارية لغوغل ارتفاعا بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 109.5 مليار دولار، بينما سجلت العام الماضي 88.2 مليار دولار. وأشارت إلى أنّ عائدات شركة غوغل من الإعلانات، زادت بمعدل 24 في المئة مقارنة بالعام الماضي.وبين التقرير تراجع القيمة التجارية لشركة أبل بنسبة 27 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت إلى 107.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها العام الماضي، 145.9 مليار دولار. (الأناضول)