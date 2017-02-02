﻿وفاة «إمبراطور توزيع الصحف» في تونس

تونس – «القدس العربي» – من حسن سلمان: أعلنت شركة «الموزع» لتوزيع الصحف التونسية عن وفاة صاحبها مسعود الدعداع والذي يعتبر أقدم وأشهر موزع صحف في البلاد، في خبر تناقلته جميع وسائل الإعلام التونسية.

وعلى مدى أربعة عقود، احتكر الدعداع مهنة توزيع الصحف والمجلات في تونس، وبلغ «إمبراطور توزيع الصحف» أوج سلطته في تسعينيات القرن الماضي، حيث عجز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن كسر الشبكة الليلية التي أحكم بناءها لاحتكار توزيع الصحف في العاصمة وضواحيها.

لكن الدعداع لم يسلم من انتقادات مالكي وباعة الصحف، الذين اتهموه بانتهاج أسلوب ديكتاتوري و»غير أخلاقي» لإحكام سيطرته على قطاع توزيع الصحف، في ظل فشل جميع المحاولات من قبل أصحاب الصحف والموزعين لكسر سلطته.

وكان الراحل تسبّب في 2015 في حجب 7 صحف يومية وأسبوعية من الأسواق بسبب خلافات مع أصحابها، وهو ما دعا البعض لاتهامه بضرب حرية الصحافة والتلاعب بمصير المؤسسات الإعلامية وهضم حقوق الباعة والقراء، مطالبين الحكومة بإحداث مؤسسة «تشاركية» لتوزيع الصحف لتحرير الإعلام من همينة رأسمال واحتكار الموزعين.