﻿مواد كيماوية قد تتسرب إلى الأطعمة من الأغلفة المستخدمة في المطاعم

ميامي – أ ف ب: خلص باحثون أمريكيون الاربعاء إلى أن شطائر البرغر والبطاطا المقلية والمخبوزات المغلفة بأوراق وعلب واقية من الزيوت عادة ما تحوي مواد كيماوية غير لاصقة قد تتسرب إلى الأطعمة.

وتضمنت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «انفايرومنتال ساينس اند تكنولوجي ليترز» اختبارات على أكثر من 400 عينة من 27 سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة.

وبينت الدراسة أن ما يقرب من نصف الأغلفة الورقية و20 في المئة من عينات الورق المقوى المستخدمة من بينها علب البطاطا المقلية والبيتزا كانت تحوي مادة الفلور ما يؤشر إلى وجود مواد كيماوية غنية بهذه المادة المستخدمة في السجاد المقاوم للبقع وأواني الطبخ المضادة للالتصاق. وأشار التقرير إلى أن الأغلفة المستخدمة في الأطعمة المكسيكية والحلويات والمخبوزات تحوي الفلور. ولم تظهر الدراسة أي أذى محدد بصحة البشر بسبب التعرض لهذه المواد الكيماوية الموجودة في أغلفة الأطعمة. غير أن الباحثين حذروا من أن دراسات سابقة بينت أن التعرض لبعض من هذه المواد متصل بالإصابة بالسرطان وبأمراض الغدة الدرقية وكبت المناعة وانخفاض الوزن عند الولادة وتراجع الخصوبة.

وأشارت إلى أن «الأطفال يواجهون بشكل خاص مخاطر صحية لأن أجسامهم النامية أكثر عرضة للمواد الكيماوية السامة».