﻿أفغاني يقطع أذني زوجته ثم يلوذ بالفرار

مزار شريف (أفغانستان) – أ ف ب: قطع رجل أفغاني أذني زوجته بسكين ثم توارى عن الأنظار، بحسب ما أفادت مصادر رسمية وطبية وكالة فرانس برس.

وتدعى الزوجة زارينا وهي في الثالثة والعشرين، وقد هاجمها زوجها ليل الثلاثاء وقطع أذنيها بسكين حاد، بحسب ما أفاد نور محمد فايز مدير مستشفى مزار شريف كبرى مدن شمال افغانستان.

ولم تعرف بعد دوافع الرجل الذي لاذ بالفرار.

وقال الطبيب إن زارينا، التي زوجت في سن الثالثة عشرة لهذا الرجل المعروف بتعاطيه المخدرات، وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما نزفت الكثير من الدماء.

وأضاف «أذناها مفصولتان، سنحاول أن نعالجها، وإلا سنرسلها إلى الخارج».

وقال متحدث باسم حاكم ولاية بلخ أن السلطات فتحت تحقيقا وتعمل على توقيف الزوج. أما الزوجة، فقد قالت وهي على سريرها في المستشفى «لا أريد أن أعيش معه، أريد الطلاق، وأريد أن يدخل السجن».

وتكثر في إفغانستان حوادث العنف ضد النساء، وغالبا ما يرتكبها أزواجهن أو أقارب أزواجهن.