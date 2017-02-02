﻿خط ساخن لمساعدة الشباب الأفغاني في حل مشكلاته الجنسية

كابول ـ أ ف ب: يهمس شاب أفغاني عبر الهاتف للإبلاغ عن مشكلة جنسية يعاني منها مع حرص بالغ على عدم سماع عائلته بحقيقة وضعه… ليتلقى ردا هادئا بنبرة احترافية وصوت خافت يقول «لا تخف يا أخي فلست وحدك وسنساعدك على حل مشكلتك».

وفي المجتمع الأفغاني المحافظ المعارض للاختلاط بين الجنسين، يبدو التحدث علنا عن المشكلات الجنسية من المحرمات الاجتماعية في هذا البلد إذ ينظر إليه على أنه من ضروب الانحلال الأخلاقي. غير أن الشباب باتوا قادرين على الاستفادة من نصائح وإرشادات خبراء للتحدث بحرية عن اضطراباتهم الجنسية.

ويقول هذا الشاب العشريني «إذا ما طلبتم نصيحة بشأن العجز الجنسي من صديق أو فرد من العائلة، سينظر إليكم فورا كأشخاص منحلين أخلاقيا أو وقحين أو مخنثين». ويضيف «هذه الخدمة نعمة».

وقد أطلق هذا «الخط الساخن» للشباب في العام 2012 بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تقديم إرشادات حميمة للشباب، ويعمل في إطار هذا البرنامج حوالي عشرة أشخاص في كابول هم رجال ونساء مدربون على يد أخصائي في الأمراض الجنسية يردون يوميا على مئات الاتصالات من جانب شبان أفغان.

ويقدم العاملون في إطار مبادرة «الخط الساخن» نصائح للأشخاص الذين يعيشون صعوبات عاطفية أو في شأن مواضيع حساسة بينها الاكتئاب والزيجات القسرية.

إلا أن مدير المركز عبد الله شاهد يوضح أن 70 ٪ من الاتصالات تتعلق باضطرابات جنسية يعانيها الشباب.

ويقول «أما الشابات فهن يتصلن للسؤال عن وسائل منع الحمل أو تمزق في غشاء البكارة أو كيفية التصرف في ليلة الزواج».

غير أن موضوعا آخر من المحرمات الاجتماعية الكبرى في أفغانستان يتردد في الاتصالات الواردة على الخط الساخن هذا وهو المثلية الجنسية.

ويتكرر السؤال في اتصالات كثيرة «هل ثمة علاج ضد المثلية الجنسية؟».

ويستذكرر عبدالله شاهد أن «امرأة اتصلت في إحدى المرات لتشكو اكتئابها لأن صديقتها تزوجت».

ويواجه هذا البرنامج حملات رافضة من جانب الأوساط المحافظة في البلاد.