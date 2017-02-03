أنجلينا جولي تنتقد قرار ترامب بشأن الهجرة

نيويورك- د ب أ- كتبت نجمة هوليوود ومبعوثة الأمم المتحدة الخاصة، أنجلينا جولي، مقال رأي لصحيفة “نيويورك تايمز″ يوم الخميس قالت فيه إنه يجب على الولايات المتحدة أن تبني استجابتها للاجئين والتهديدات الأمنية على “الحقائق وليس الخوف”.

وكتبت جولي تقول إن اللاجئين بدلا من كونهم إرهابيين فإنهم غالبا ما يكونون هم أنفسهم ضحايا للإرهاب، في رد فعل من جانبها على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعلق برنامج الهجرة في بلاده.

وكتبت جولي: “أزمة اللاجئين العالمية والتهديد الناجم عن الإرهاب يجعلان الأمر برمته مبررا بأن ندرس أفضل السبل لتأمين حدودنا، لكن استجابتنا يجب أن تكون محسوبة ويجب أن تكون قائمة على حقائق وليس الخوف”.

وقالت جولي عن اللاجئين المسافرين إلى الولايات المتحدة انهم يخضعون بالفعل لأعلى مستوى من التدقيق والفحص وأن هناك أقل من 1% من جميع اللاجئين في العالم يتم إعادة توطينهم، في الولايات المتحدة أو في أي دولة اخرى.

يذكر أن جولي تعمل مبعوثة خاصة لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2012.