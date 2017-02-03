أمريكا وكوريا الجنوبية تتفقان على نشر نظام ثاد الصاروخي هذا العام

سول- رويترز- قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة إن مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقوا على نشر نظام صاروخي دفاعي أمريكي في كوريا الجنوبية هذا العام لمواجهة التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

ويقوم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بزيارة مدتها يومين لسول يلتقي خلالها بكبار مسؤولي كوريا الجنوبية ومن بينهم وزير الدفاع هان مين كو.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية في بيان “اتفق الاثنان على نشر وتشغيل نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية في كوريا الجنوبية (ثاد) خلال هذا العام كما هو مقرر وهو نظام دفاعي لا يستهدف سوى التهديد الصاروخي الكوري الشمالي” في إشارة إلى الاجتماع بين هان وماتيس.