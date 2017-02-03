وفاة زوجة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا “دماغيا”

ريو دي جانيرو- د ب أ- أعلن مستشفى ساو باولو عن وفاة زوجة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دماغيا يوم الخميس، بعد أن نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بجلطة.

وبالرغم من أن ماريسا ليتيسيا روكو (66 عاما) ما زالت على أجهزة دعم الحياة بالمستشفى، إلا أن عددا من الساسة شرعوا في إرسال التعازي إلى الرئيس الأسبق.

وقالت ديلما روسيف التي خلفت لولا (71 عاما) في رئاسة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية: “اليوم هو يوم حزين علينا جميعا”.

وتزوج لولا وروكو عام 1974، وكانت السيدة الأولى للبرازيل خلال الفترة من 2003 حتى 2011.