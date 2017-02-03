الطائرات التركية وطائرات التحالف تقصف مواقع تنظيم الدولة وتحيد 47 من عناصره

اسطنبول- د ب أ- أعلن الجيش التركي عن قيام طائراته الحربية وطائرات من قوات التحالف، التي تقودها الولايات المتحدة غارات جوية بالقرب من الحدود السورية في مدينة الباب، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والمحاصرة من قبل الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا منذ شهرين تقريبا.

وقال الجيش، في بيان اصدره الجمعة، إنه تم تحييد 47 عنصرا من تنظيم الدولة في اشتباكات وغارات جوية في الساعات الـ24 الماضية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف الجيش أنه تم تدمير عددا من المباني، ومواقع الدفاع والملاجئ ومستودع للذخيرة خلال تلك الغارات.

ويستخدم الجيش التركي كلمة “تحييد” للاشارة إلى العناصر الإرهابية التي تم قتلها أو اصابتها أو أسرها خلال عملياته.

وتأتي الغارات في اطار عملية “درع الفرات” التي اطلقها الجيش التركي في شهر آب/ اغسطس الماضي، بالتنسيق مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة “داعش”، لدعم الجيش السوري الحر ولتطهير المناطق الحدودية التركية من التنظيم.