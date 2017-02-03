تنظيم القاعدة يسيطر مجددا على ثلاث بلدات في جنوب اليمن

عدن- أ ف ب- ذكر مسؤول ومصادر قبلية الجمعة أن مقاتلين من تنظيم القاعدة سيطروا مجددا على ثلاث بلدات في جنوب اليمن حيث تقاتل قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي الجهاديين والمتمردين الحوثيين.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن انسحاب القوات الموالية للحكومة التي كانت تحتج على التأخر في دفع رواتبها، سهل دخول جهاديين مساء الخميس الى لودر وشقراء في محافظة ابين.

وذكرت مصادر قبلية ان التنظيم المتطرف سيطر مجددا قبل ذلك الخميس على احور القرية الواقعة في محافظة ابين ايضا.

واضاف المسؤول الأمني ان “قواتنا تشكو ايضا من نقص في الوسائل وخصوصا الاسلحة لمواجهة الجهاديين الذين كثفوا هجماتهم”.

وتابع ان مقاتلي القاعدة انتشروا في لودر وشقراء حيث اقاموا حواجز مراقبة ونسفوا بمتفجرات مبنيين لجهاز الأمن.