بوتين يحدد ثلاثة أسباب لاحتدام الصراع الاوكراني

موسكو- د ب أ- أرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتدام الصراع العسكري في شرق أوكرانيا، إلى ثلاثة أسباب، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الجمعة.

وذكر بوتين- فى لقاء مع الصحفيين- أن السبب الأول يتمثل في أن القيادة الأوكرانية ترى أن من الأفضل أن تستدر الأموال التي تحتاج إليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية حين تقدّم نفسها في قالب “ضحية العدوان”.

والسبب الثاني هو أن السلطة الأوكرانية أيدت منافسة مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي تحاول الآن إقامة علاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية، وترى أن من الأفضل أن تفعل ذلك مستغلة معاناتها من احتدام الصراع في بلادها.

والسبب الثالث، هو أن السلطة الأوكرانية ترى أنه من الضروري أن تُسكت المعارضة الداخلية، وتحشد تأييد السكان لها. ومن أجل تسهيل هذه المهمة أقدمت على شحن الأجواء في شرق البلاد.

وبحسب وكالة سبوتنيك، شنت القوات الأوكرانية هجوما على مواقع القوات التي تدافع عن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وتمكنت من التوغل إلى أراضي جمهورية دونيسك لمسافة 200 متر، ولكن تم طردها يوم الأحد الماضي.

وختم بوتين حديثه قائلا إن هناك سببا آخر هو أن السلطة الأوكرانية الحالية ليست مستعدة، فيما يبدو، لتنفيذ اتفاقات مينسك (وهي اتفاقات تتضمن وقف العمليات القتالية في شرق أوكرانيا وإبعاد الأسلحة الثقيلة عن خط التماس)، وتبحث عن الذريعة للتخلي عنها، حسب سبوتنيك.