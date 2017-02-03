زوارق إسرائيلية تطلق نيرانها على مراكب الصيادين قبالة شواطئ غزة

غزة- (د ب ا): أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية، صباح الجمعة، نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا” إن زوارق إسرائيلية فتحت النار بشكل عشوائي ومتقطع باتجاه عدد من مراكب الصيادين في المنطقة، دون ألابلاغ عن وقوع أية إصابات.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و”إسرائيل” برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.