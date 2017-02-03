شيماء سيف: لن أفقد وزني من أجل رجل

القاهرة ـ رغم كل الحديث الذي دار من قبل عن فقدان الفنانة المصرية شيماء سيف لوزنها إلا أنها أكدت أنها لا تهتم بهذا الأمر مطلقا ولا تفكر في عمل ريجيم أو الخضوع لعملية جراحية.

شيماء سيف قالت إنها لا تتناول وجبة الإفطار ولا العشاء، وأرجعت سمنتها إلى إفراطها في تناول الشيكولاته والحلويات، لافتة إلى أنها لن تفقد وزنها لأجل رجل، ولو فعلت ذلك سيكون لنفسها.

الفنانة المصرية قالت، في حوار لها ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” إلى أنها فوجئت بمكالمة من الفنان محمد حماقي بعد ما قالته عنه، وعبر عن إعجابه بتمثيلها وشكرها على إشادتها به، لافتة إلى أن هذه المكالمة جعلتها تحبه أكثر.

شيماء أكدت أنها لا تتعجل الارتباط، ونفت مرة أخرى وجود علاقة بينها وبين الفنان شيكو، وقالت إنها تتمنى الارتباط برجل حنون يحبها كما هي.