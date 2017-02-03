شيرين تحرج إياد نصار بسؤاله حول عدد مرات خيانته لزوجته

القاهرة ـ استضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب في برنامجها “شيري استوديو” على شاشة dmc، النجم الاردني إياد نصار، وجهت له سؤالا حول عدد المرات التي خان بها زوجته في إطار نزوات التمثيل.

ورد إياد أنه لم يقع في تلك الورطة التي تحدث للمبتدئين بالتمثيل، حيث يمكن أن تختلط مشاعرهم فيعتقد أحدهم أنه يحب الممثلة التي أمامه، وهو خطأ يتم لفت الأنظار لها دائماً في معاهد التمثيل.

وأضاف: “حتى هذه المشاعر تنتهي بنهاية العمل، وأن الممثل عندما يعرف أنها مشاعر غير حقيقية، أو أنها مشاعر الشخصية، يتمكن من الفصل تماماً وعن نفسي عمري ما خنت مراتي”.

وأكمل أن أكثر ما تساعده فيه زوجته هو العثور على أشياءه التي ينسى أين وضعها.