هشام سليم يتحدث عن تجربته مع المخدرات

القاهرة ـ كشف الفنان المصري هشام سليم، تجربته للمرة الأولى مع المخدرات، وموقف والده الراحل صالح سليم، منه بعد هذا الموقف.

هشام سليم، قال خلال استضافته في برنامج “العاشرة مساءً”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية “دريم”: “إن صالح سليم كان صديقه وليس والده فقط منذ أن أصبح 14 عامًا ويتحدثان في كل شيء ويصارحه بكل ما يريده”.

وتحدث هشام سليم، خلال اللقاء عن تجربته مع المخدرات للمرة الأولى قائلًا: “إنه ذات مرة جرب مادة مخدرة في أمريكا وعند عودته للقاهرة مرة أخرى سأله والده ماذا فعل هناك ليجيبه بأن معه شهادة العمل ففرح الوالد قائلا: هايل كنت فاكرك هتصيع هناك”.

وأضاف: “أنه أخبر والده أنه تعاطى مادة مخدرة مرة واحدة فقط فسأله والده بماذا شعر ليخبره بأنه شعر بنشاط وقوة وقادرًا على الجري من القاهرة إلى الإسكندرية 10 مرات ولكنه لم يكن قادرًا على النوم لمدة 24 ساعة وأصابه صداع شديد ثم استغرق بالنوم 24 ساعة”، وبعدما أنهى كلامه مع والده أخبره بأنه سعيد بهذا الحديث لأنه بعد هذه الرواية لم يفعل ذلك مرة ثانية أبدًا، وهو ما أكده هشام.

وذكر هشام سليم، أن سب تناوله للمخدرات هو صديقة سوء، كما حكى أن هناك أشخاص بعد مرور سنوات أخبروا والده بأنهم شاهدوه وهو يتعاطى المخدرات ولكنه رفض تصديقهم بسبب صراحته له في البداية.