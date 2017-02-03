طفلة يمنية زوجوها في سن الثامنة فماتت بعد دقائق من ليلة الدخلة

صنعاء ـ توفيت طفلة تدعى روان وتبلغ من العمر (8 سنوات) متأثرة بجراح عميقة وتمزق في الرحم اثناء ليلة زفافها من رجل أربعيني في مدينة حرض قبل 5 أيام، حسب ما نشرت إحدى الصحف اليمنية، واصفة هذا الخبر بأنه أبشع الجرائم المعاصرة.

وحسب الصحيفة فقد تم تزويج الطفلة الضحية، “من رجل اربعيني دفعته غريزته الحيوانية وحشيته للزواج بطفلة في الثامنة من عمرها فقط، فقتلها بعد ان قتلها ذويها حين امضوا هذا الزواج بل هذه الجريمة البشعة”.

كما وتضيف الصحيفة، “اخذها الزوج المجرم لإحدى الفنادق بمدينة حرض وهم بها لتلقى حتفها متأثرة بجروح عميقة وتمزق في الرحم”.

الامر الذي دفع نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة أجهزة الامن لإلقاء القبض على الجاني وأسرة الطفلة المتوفاة وتسليمهم للعدالة كي يكونوا عبرة ونهاية لمثل هذا الحادث المأساوي والذي تتعرض له القاصرات في اليمن.

يذكر أن اليمن تعد من أكثر البلدان المشهورة في العالم بزواج القاصرات وهو ما شكل موضوع اشتغال عديد الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الطفل بالبلاد والتي سعت إلى وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة على الطفولة.