مقتل جندي سعودي بانفجار لغم ارضي على الحدود مع اليمن

الرياض- أ ف ب – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل جندي اصيب في انفجار لغم ارضي على الحدود مع اليمن حيث تقود المملكة تحالفاً عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم منذ عام 2015.

واضاف البيان ان الجندي قتل فجر الخميس اثناء تواجده ضمن دورية لحرس الحدود بمنطفة جازان.

وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفاً عسكرياً عربياً دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على مناطق عدة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.

وقتل اكثر من 114 جندياً ومدنياً في جنوب المملكة منذ بدء التحالف حملته ضد الحوثيين. وسقط معظم القتلى في هجمات صاروخية او اشتباكات عبر الحدود.