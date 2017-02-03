رئيس وزراء فرنسا يقول ان هجوم اللوفر عمل “ارهابي” على ما يبدو

باريس - وكالات – اعلن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ان هجوم اللوفر الجمعة، هو عمل “ارهابي” على الارجح، حسب وكالة الانباء الفرنسية.

وكان رجلاً هاجم عسكريين امام متحف اللوفر في باريس الجمعة، واصاب جندياً بجروح طفيفة في رأسه لكنه في حالة خطيرة بعد ان فتح الجندي النار عليه.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة، عن وقوع حادث أمني خطير عند متحف اللوفر فى باريس، حسب وكالة الانباء الالمانية.

وذكرت ذلك شبكة “إيه بى سى” الاخبارية الامريكية في نبأ عاجل لها الجمعة.

ومن جهتها قالت صحيفة “لوفيجارو” فى موقعها الاليكتروني ان جندياً فرنسياً فتح النار بعد تعرضه لمحاولة طعن عندما حاول مهاجم اقتحام متحف اللوفر.

وفى لندن، قالت صحيفة”ميرور” فى موقعها الاليكتروني انه تم استدعاء قوات شرطة مسلحة إلى متحف اللوفر الفرنسي الأشهر صباح اليوم.

وأشارت الى إغلاق المتحف ومركز التسوق الواقع جواره.

وتردد أن الجندي فتح النار لدى محاولة الرجل دخول المتحف حاملاً حقيبة يد، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.