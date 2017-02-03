ريال مدريد يخطط للانقضاض على نجم مانشستر سيتي

لندن ـ تسعى إدارة ريال مدريد الإسباني، لاستغلال العلاقة غير المستقرة بين سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومديره الفني بيب جوارديولا، للانقضاض على الهداف الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن ريال مدريد يراقب وضعية المهاجم الدولي، والذي أصبح لا يحظى بالثقة الكاملة في تشكيلة جوارديولا، وخاصة أن الأخير أبعده عن مواجهة وست هام الأخيرة والتي فاز بها السيتي برباعية نظيفة في البريمييرليج.

التقرير أشار إلى أن جوارديولا يرى مستقبل هجوم السيتي في ليروي ساني، والوافد الجديد البرازيلي جيسوس جابرييل، ورحيم سترلينج، بينما يأتي أجويرو من بعدهم في حسابات مدرب السيتي.

ويطمح زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي في الظفر بخدمات أجويرو، والذي قد يحل الأزمة الهجومية الحالية التي يعاني منها في ظل تراجع مستوى كريم بنزيمة وعدم اعتماده بشكل أساسي على موراتا.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد ليس الوحيد الذي يراقب مصير أجويرو، في ظل تربص العديد من الأندية ومنهم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن جوارديولا قد فضل الدفع بالوافد الجديد جابرييل جيسوس في مباراة وست هام الأخيرة، على حساب أجويرو الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني.