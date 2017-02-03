رونالدينيو يكشف كواليس رحيله عن برشلونة بعد وصول جوارديولا

لندن ـ تحدث رونالدينيو، أسطورة برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق، عن علاقته بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق للبارسا، والمدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي.

ورحل رونالدينيو عن صفوف برشلونة في صيف 2008، بعد أن تولى جوارديولا مباشرة مهمة تدريب الفريق الكتالوني.

وقال رونالدينيو، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “في 2008 عندما وصل بيب طلب مني البقاء ولكني شكرته وقلت له وقتي هنا انتهى”.

وأضاف: “لقد طلب مني البقاء في النادي، ولكن بخلاف ذلك أنا لا أكن أي ضغينة بداخلي لأي شخص، لدي علاقة جيدة بالفعل مع بيب”.

وتطرق الساحر البرازيلي للحديث عن العمل كسفير لبرشلونة، خلال السنوات المقبلة، موضحًا: “نعم ولكن حتى وقبل أن أوقع هذا العرض كنت دائمًا أمثل البارسا، الناس عندما تراني تتذكر برشلونة”.

وتابع: “لا زلت لا أملك مهامي بالتفصيل، لكن لو حظيت لي الفرصة سأكون سعيد بالتواصل مع الفريق ومع أصدقائي من العاملين بالنادي”.

وبسؤاله عن اللعب مع الـMSN، أجاب: “لعبت مع ميسي ونيمار، أتمنى أن يستمرا في اللعب معًا لسنوات عديدة، نيمار الأن من أفضل لاعبي العالم، وقادر مع الوقت أن يصبح الأفضل وهذا شيء رائع للبارسا ولصديقي نفسه”.

وتابع نجم باريس سان جيرمان وميلان السابق: “لويس سواريز؟ لم أحظ بشرف اللعب معه، أي لاعب يتمنى اللعب مع هؤلاء الثلاثي”.