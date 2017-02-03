مستشار النمسا: أمريكا شريك في المسؤولية عن تدفق المهاجرين

فاليتا - د ب أ – قال مستشار النمسا، كريستيان كيرن على هامش قمة للاتحاد الاوروبي، تعقد في مالطا أن حظر سفر اللاجئين الذي فرضه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورفض استقبالهم، يثيران قلقاً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشترك في المسؤولية عن تدفق المهاجرين.

وأضاف كيرن، “مما لا شك فيه أن أمريكا تتحمل مسؤولية مشتركة عن تدفق المهاجرين، بالاسلوب الذي يتم به التدخل العسكري” بدون أن يحدد أي دولة يتم فيها اتخاذ هذا الاجراء.

وتابع “من غير المقبول للمجتمع الدولي، أن تتخلى عن كامل المسؤولية(في تدفق اللاجئين). يجب أن نوضح ذلك لأصدقائنا الامريكيين”.