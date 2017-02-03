ميركل: على أوروبا تحديد دورها في العالم

فاليتا – د ب أ – طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتحديد واضح لدور أوروبا في العالم، رداً على الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وعقب وصولها إلى مقر القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الجمعة في مالطا، قالت ميركل إنه يتعين مناقشة الأجندة المستقبلية لأوروبا خلال القمة، وأضافت: “أوروبا تملك مصيرها في يدها”.

وذكرت ميركل أنه كلما حددت أوروبا دورها في العالم بشكل أوضح، ساهم ذلك في تحسين رعايتها للعلاقات عبر الأطلسي أيضاً.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي عقب ظهر اليوم في العاصمة المالطية فاليتا تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد، بدون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بالإضافة إلى الإعداد للذكرى السنوية الستين لمعاهدات روما في آذار/مارس المقبل.

وفي بداية القمة يناقش كافة الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 28 دولة، سبل الحد من تدفق اللاجئين عبر طرق البحر المتوسط الرئيسية، وتراهن ميركل في ذلك على دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي من المنتظر منها دعم حماية السواحل. وقالت ميركل: “وضع اللاجئين مأساوي في ليبيا… نحتاج إلى حل سياسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا”، موضحة أن هذا الأمر سيتطلب الكثير من العمل.

وأكدت ميركل ضرورة إبرام اتفاقية للاجئين مع ليبيا على غرار اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين في دول العبور والحد من تهريب البشر.

واوضحت أن تلك الإجراءات من الممكن تطبيقها في ليبيا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وقالت: “في هذا الإطار سنتحدث أيضاً بعد ذلك عن نظام اللجوء المستقبلي الجديد في أوروبا”.