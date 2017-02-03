قاسمي: إيران لن تسمح بمشاركة فريق المصارعة الامريكي فى البطولة المقررة على أراضيها

طهران - د ب أ – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي الجمعة، أن الوزارة لم توافق على دخول فريق المصارعة الامريكي إلى إيران للمشاركة في بطولة كأس العالم للمصارعة في كرمانشاه غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية/إيرنا/ الجمعة عن قاسمي، قوله “إنه مثلما أعلنت سابقاً، فقد تمت إحالة قضية حضور فريق المصارعة الامريكي في الاراضي الايرانية إلى لجنة خاصة، وقامت هذه اللجنة بمناقشة هذا الموضوع، واستقر الرأي على عدم الموافقة على دخول فريق المصارعة الامريكي إلى إيران.”

وأضاف أنه بالنظر إلى السياسات المتبعة من قبل الادارة الامريكية الجديدة، فقد اضطرت وزارة الخارجية الايرانية لعدم الموافقة على حضور فريق المصارعة الامريكي في إيران.

وتقام بطولة كأس العالم للمصارعة يومي 16 و17 شباط/فبراير الجاري في كرمانشاه.

وكان الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب قد أصدر أمرين تنفيذيين الجمعة الماضية، جرى بموجبهما إغلاق الحدود الامريكية أمام اللاجئين لمدة 120 يوماً، وحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الاراضي الامريكية وهي إيران والعراق وسورية والسودان وليبيا والصومال واليمن لمدة 90 يوماً.