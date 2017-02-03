مقتل مدنيين اثنين واصابة 8 بهجومين في بغداد

العراق- الأناضول- قال مصدر في الشرطة الجمعة، إن مدنيين اثنين قتلا واصيب 8 آخرون بجروح بتفجير عبوتين ناسفتين بمنطقتين مختلفتين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال النقيب في شرطة العاصمة نزهان الخضر، إن “عبوة ناسفة، وضعها مجهولون قرب سوق شعبي بمنطقة المدائن جنوب شرقي بغداد، انفجرت ظهر اليوم وتسببت بمقتل مدني واصابة 5 بجروح”.

وأضاف الخضر أن “مدنياً آخر قتل واصيب 3 بجروح بانفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون ايضاً في منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد”.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمومين على الفور.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعرضت العاصمة بغداد لهجمات عنيفة، أعلن تنظيم “الدولة الاسلامية” الارهابي مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن تنظيم “الدولة” بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية ضمن خطة تهدف الى تشتيت جهد القوات العراقية التي تشن منذ أكثر من ثلاثة أشهر لانتزاع السيطرة على الموصل (شمال)، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.