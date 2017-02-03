الكرملين: مزاعم بريطانيا بشأن التسلل الإلكتروني لا أساس لها

موسكو - رويترز – قال الكرملين الجمعة، إن مزاعم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بأن روسيا تنشر أكاذيب وتهاجم البنية الأساسية الحساسة بمتسللين إلكترونيين “لا أساس لها” وتدعو للأسف.

وقال فالون الليلة الماضية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار أن يصبح منافساً استراتيجياً للغرب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي هاتفي “نعبر عن أسفنا لهذا الموقف العدائي من الوزير. نحن واثقون من أن مثل تلك المزاعم لا أساس لها.”