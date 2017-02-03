مصر.. تفجير مدرسة برفح والأمن يقتل 3 مسلحين بالعريش

القاهرة - الأناضول – فجّر مسلحون، الجمعة، إحدى المدارس بمدينة رفح التابعة لمحافظة شمال سيناء (شمال شرق) بعد تفخيخها بالعبوات الناسفة دون وقوع إصابات، فيما قُتل 3 مسلحين على يد الأمن في العريش، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “عناصر إرهابية زرعت عبوات ناسفة بإحدى المدارس بحي الرسم برفح، ومن ثم تفجيرها عن بعد، دون وقوع إصابات”.

وأشار المصدر إلى أن “العناصر الإرهابية فجرت المدرسة لمنع قوات الأمن من اعتلاء أسطحها ورصد تحركاتهم”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عادت مئات الأسر إلى ديارهم برفح المصرية بعد أكثر من عامين من النزوح بسبب العمليات العسكرية وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة.

وفي تصريحات سابقة، قالت مديرة الإدارة التعليمية برفح، سلمى أبو شيخة، إن هناك بعض المدارس يتعذر الدراسة فيها للأوضاع الأمنية القريبة منها، ونضع خيارات مفتوحة أمام الطلبة بالدراسة في المدارس القريبة منهم أو أي مدرسة يختارها الطالب، وخاصة مدرسة الرسم.

وفي مدينة العريش، قُتل 3 مسلحين برصاص قوات الأمن، على الطريق الدائري بالقرب من مزارع “جهاد أبو طبل”، حسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن المسلحين حاولوا الفرار عبر دراجة بخارية إلا أن قوات الأمن تمكنت من استهدافهم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الواقعتين، فيما لم يصدر بيان من السلطات المصرية حتى الساعة 10.50 تغ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″ الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.