رئيس الفلبين يطلب من الجيش الاستعداد للقتال بعد إلغاء الهدنة

مانيلا – د ب أ – طلب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الجمعة، من الجيش بـ”الاستعداد للقتال” بعد أن أصدر أمراً بإنهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة مع المتمردين الشيوعيين.

جاء الامر الذي أصدره دوتيرتي، بعد أن أعلنت جماعة “الحزب الشيوعي الفلبيني” المتمردة أنها ستنهي وقفاً لاطلاق النار من جانب واحد في العاشر من شباط/فبراير، بعد أكثر من خمسة أشهر من إعلان الجانبين، كل على حدة الهدنة.

وقال دوتيرتي في خطاب “ليس هناك أي وقف آخر لاطلاق النار” مضيفاً أنه أمر الجيش باتخاذ مواقعه وأن “يكون على أهبة الاستعداد”.

وأضاف “عودوا إلى معسكراتكم ونظفوا بنادقكم وكونوا مستعدين للقتال”.

وأعرب عن أسفه بأنه لم يعد يثق في أن إدارته ستتمكن من التوصل لاتفاق سلام مع المتمردين الشيوعيين، نظراً لأن بعضاً من مطالبهم المتمردين “من المستحيل حقاً” تنفيذها.

ويقول الجيش، إنه سجل 18 هجوماً على الاقل من قبل المتمردين الشيوعيين منذ كانون ثان/يناير الماضي، على الرغم من وقف إطلاق النار. وفي أحد الهجمات، قتل ستة جنود كانوا يؤدون عملهم.