وزير خارجية إيران على تويتر: لا نعبأ بتهديدات أمريكا

أنقرة- رويترز- قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر الجمعة إن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية مؤكدا أن طهران لن تبادر بإشعال حرب.

وقال ظريف في التغريدة “إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوما الاعتماد على وسائلنا في الدفاع.”

وأضاف ظريف أن طهران لن تستخدم أبدا قوتها العسكرية ضد أي دولة إلا في حالة الدفاع عن نفسها.

وقال “لن نستخدم أسلحتنا ضد أي أحد أبدا عدا الدفاع عن النفس. دعونا نرى ما إذا كان أي طرف ممن يشتكون يمكنهم التصريح بالمثل”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر الجمعة إن “إيران تلعب بالنار” و”إنهم لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم. لست هكذا!”.

وقال ترامب الخميس إن كل الخيارات “مطروحة على الطاولة” فيما يخص التعامل مع إيران في أعقاب إجرائها تجربة لإطلاق صاروخ باليستي وقال جمهوريون في الكونجرس إنهم سيدعمونه إذا قرر فرض عقوبات جديدة عليها.

وقالت إيران الخميس إنها لن تخضع لتهديدات أمريكية “جوفاء من شخص عديم الخبرة” بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.