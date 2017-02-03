ترامب محذرًا: إيران تلعب بالنار وأنا لست مثل أوباما

الأناضول- وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تحذيرًا ضمنيًا لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين بلاده وطهران على خلفية إطلاق الأخيرة صاروخًا باليستيًا قائلًا إن “إيران تلعب بالنار”.

جاء ذلك في تغريدة كتبها ترامب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجمعة”.

وقال الرئيس الأمريكي إن “إيران تلعب بالنار، والإيرانيون لا يقدّرون كم كان أوباما (الرئيس السابق) طيبًا معهم، أما أنا فلست مثله”.

وزاد التصعيد بعد أن أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، الأربعاء الماضي، قيام بلاده باختبار صاروخ “باليستي” خلال الأيام الماضية، مشيرًا أن طهران “لن تسمح بتدخل أي جهة أجنبية في شؤونها”.

وبعد يوم هدّد البيت الأبيض، بأن التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة “لن تمر دون عقاب”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أنها لن تسمح بمشاركة الرياضيين الأمريكيين بمباريات كأس العالم للمصارعة الحرة المقرر إقامتها بمدينة كرمنشاه (غرب)، ردًا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحظر دخول القادمين من 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة من بينها إيران.