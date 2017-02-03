مقاتلات التحالف تقصف معسكرين للحوثيين وقوات صالح في صنعاء

صنعاء- د ب أ- شنت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، خمس غارات جوية على معسكرين خاضعين لسيطرة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور.

وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من على الموقع المستهدف.

وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في أجواء العاصمة، دون اطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية بتوجيه ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر من عام ونصف لاستعادة “شرعية ” البلاد، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.