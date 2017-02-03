مذيعة “نفسنة” تترك البرنامج بعد شجار مع انتصار

القاهرة ـ لم يمر وقت طويل على انسحاب الفنانة بدرية طلبة من برنامج “نفسنة”، حتى وقع خلاف آخر بين الفنانة انتصار والمذيعة حبيبة، دفع الأخيرة لترك البرنامج.

الشجار بدأ عندما كان الفنان محمد سليمان ضيفا على الحلقة فقالت انتصار “دي بداية الفشل أنك تفكر نفسك النجاح لوحدك” بينما قاطعتها حبيبة ساخرة وهى تضحك: بجد؟ ماشي يا انتصار، كلنا قاعدين ننفسن عليكي، شيء مضحك الصراحة أصل اللي انتي بتقوليه عكس اللي بتعمليه في الواقع تمامًا”.

انتصار ردت مستفزة “على فكرة أنا مبفكرش كدة خالص، ومش شطارة أنك تقومي رامية كلمة وتكملي أسئلة عادي، انتي لو هتلعبي اللعبة دي فأنا جديرة بيها”، فتجاهلتها حبيبة تماما.

انتصار تابعت: “لا أنا مش بعمل كده، لأني مؤمنة بالعمل الجماعي ومحدش من المذيعات التانيين اشتكى غيرك”، وردت حبيبة :”انا جزء من فريق العمل” لترد انتصار: “انتي عمرك ما هتبقي جزء من فريق العمل طالما دي مشاعرك”، فانسحبت حبيبة من الحلقة غاضبة. حبيبة قررت أن تترك البرنامج، وترددت بعض الأقاويل أن الفنانة إيمان السيد ستحل محلها.