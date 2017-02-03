فرح يوسف تدافع مريم حسين بعد اتهام زوجها لها بالحمل منه قبل الزواج

دمشق ـ عبّرت نجمة “أراب آيدول” السورية فرح يوسف عن انزعاجها الشديد لما حصل مع الفنانة العراقية مريم حسين، خاصة بعد أن اتهمها زوجها علنًا بأنها حامل قبل الزواج.

وكتبت فرح على “تويتر”، “اللي بيقدر يوصلها يخبّرها إذا احتاجت أي شي شو ما كان خاصة طبيًا، أنا موجودة في أمريكا، وبعيونا منحطها حرام هي والبيبي اللي مالو ذنب”.

وأعادت في تغريدة لاحقة ذات الكلام، مطالبة ممن يعرفها أن يخبرها أنها على استعداد لمساعدتها في أمريكا.

كما لامت، فيصل الفيصل، بطريقة غير مباشرة، حين كتبت في تغريدة: “في النهاية ما بجوز يصيرهالشي لأنه هي امرأة أوّلاً ورح تصير أمًّا و كانت زوجة شرعية، والرسول الكريم -عليه الصلاه والسلام- قال:(استوصوا بنسائكم خيرًا)”.

وكان زوج الممثلة العراقية مريم حسين، قد قال في فيديو إن مريم حامل من قبل الزواج به، لكنه تراجع عن تغريدته لاحقًا، في حين ردّت مريم حسين من خلال تسجيل صوتي على كلامه.