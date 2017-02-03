دبلوماسي سعودي يتحرّش بفتاة في سنغافورة

الرياض ـ يُواجه أحد موظفي السفارة السعودية في إحدى دول شرق آسيا، عقوبة السجن ما بين سنتين إلى 10 سنوات والجلد، إضافة إلى غرامات مالية، بعد ادانته من قِبَلِ محكمة سنغافورية بالتحرّش بفتاة تعمل متدربة في فندق.

وحسبما ذكرت صحيفة “سبق”، فقد أُفرج عن المتهم بكفالة مالية قدرها 20 ألف دولار.

وقال محامي الدفاع إن التُّهمة الموجهة إلى موكله كاذبة، وهي محاولة ابتزاز من قبل الفتاة للحصول على المال حين علمت أنه مواطن من دولة غنية، ويُنتظر أن يتقدَّم الدفاع، الجمعة، بطعن على الحكم.