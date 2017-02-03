قرية سودانية يقول سكانها إنا الجن أحرق جميع المنازل

الخرطوم ـ زعم أهالي قرية وداعة جنوب مدينة غبيش في ولاية شمال كردفان السودانية أن الجن أضرم النيران في قريتهم.

وحسب ما جاء في موقع “انتباهة” السوداني، فإن سكان هذه القرية يقولون إن نيرانا غامضة التهمت غالبية المنازل وقضت على ممتلكاتهم دون أن تسبب أذى لأي شخص منهم.

وذكر شهود عيان أن النيران المجهولة أحرقت غالبية منازل القرية المبنية من المواد المحلية خصوصا أحياء (برتي، حاكر،الشيخ)، ورجحوا أن يكون الجن هو المتسبب في الحرائق التي قضت على كل ممتلكاتهم الشخصية ومقتنياتهم، وناشدوا حكومة الولاية بتقديم يد المساعدة لهم.

وكانت نيران مشابهة قد التهمت قبل عدة أعوام قريتي أم صيقعونة بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان.