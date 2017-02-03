الكنديون يودعون ضحايا اعتداء مسجد كيبيك وترودو يبكيهم
مجهولون يهاجمون مسجدا جديدا في مونتريال
مونتريال ـ «القدس العربي»: شيع آلاف الكنديين يتقدمهم رئيس الحكومة جاستن ترودو، ثلاثة من القتلى الستة الذين سقطوا في الاعتداء على مسجد كيبيك، في مراسم طغى عليها الحزن والتأثر والتأكيد على الوحدة بين الأديان، في هذا البلد المتعدد المذاهب والمستقر اجتماعيا.
ولُفّ اثنان من النعوش الثلاثة، التي وُضعت عليها أكاليل من الورود البيضاء، بعَلم الجزائر والثالث بعلم تونس.
في بداية المراسم، تلا الشيخ مسعد البلتاجي آيات من القرآن أمام الحشد الصامت الذي ضم كنديين من كل الديانات، مسلمين ومسيحيين ويهودا.
وقال رئيس الحكومة جاستن ترودو، الذي بدا عليه التأثر وبكى على الضحايا «إن بلدا بأكمله هزه هذا الاعتداء الوحشي والمقيت، لكن في هذه اللحظات القاتمة، عبر بلدنا عن الاتحاد والتضامن».
وقال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية فيليب كويار «لا للعنف، ولا للترهيب ولا للعنصرية ولكره الأجانب».
وتوجه الى المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو 1.1 مليون من أصل 36 مليونا في كندا «اعرفوا أنكم هنا في بلدكم».
فيما رأى رئيس مجلس أئمة كيبيك سعيد فواز أن هذه المأساة التي تترك وراءها 17 يتيما تثير «بعض الخوف لدى مجموعتنا». وأضاف أن على المسلمين «عدم الانعزال والانغلاق على أنفسهم»، كما يريد «جارنا الجنوبي»، في إشارة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وإلى جانب ترودو، شارك قرابة خمسة آلاف في مراسم التشييع، التي أقيمت بعد صلاة الظهر، في ملعب موريس ريتشارد في مدينة مونتريال (كبرى مدن المقاطعة)، ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك فيليب كويار، ورئيس بلدية مونتريال دينس كودير، ورئيس بلدية كيبيك ريجس لابوم، ورئيس حزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير، ونواب في البرلمان ورجال دين يهود ومسيحيون.
في هذه الأثناء تعرض مسجد آخر في مدينة مونتريال الكندية، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وذلك بعد أربعة أيام فقط من هجوم إرهابي استهدف مسجدًا في مقاطعة كيبيك (شرق).
وقال بيان للشرطة الكندية، أمس، إن مسجد ومركز خديجة الثقافي في مونتريال، تعرض، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وأن الهجوم أدى لتكسر بعض نوافذ المسجد، فيما بدأت الشرطة إجراء تحقيقات في الحادث.
وقال مدير المسجد والمركز، آسيك أحمد: «إن المسجد تعرض من قبل لهجوم لم نأخذه على محمل الجد، إلا أن الهجوم الأخير كان صادما وأدى لتكسر زجاج المسجد».
مجهولون يهاجمون مسجدا جديدا في مونتريال
لو حدث اعتداء على مصلين في مسجد في أميركا، لرقص ترامپ من فرحه!
لقد تاثرت جدا جدا من الروح الصادقة التي يحملها جاستن ترودو الذي جسدت مشاعره روح الانسان الرفيع والمسؤول الراقي الذي يدين الوحشية والعنصرية عالمنا المليء بالدماء والكراهية بحاجة الى هذه النماذج الراقية والراءعة جاستن ترودو انت تحمي مواطنيك وقيم الانسانية والحضارة والتواصل بين الاديان والثقافات وانت تحمل روح مسؤول يشعر بالاسى لفوات حياة مواطنيه اذن انت احد قديسي عالمنا الذي شرقه تقتل فيه ابدكتاتوريات القبيحة ابمتوحشة شعوبها وتبيدهم وغربه يحرك الفرقاطات ويقتل البشر من اجل الثروات والعداء الحضاري المقيت لو كان في عالمنا ارواح راءعة كروح جاستن ترودو لانتصر الحب على الكراهية والسلام على الحرب والانسانية والتنوع على الحقد والعنصرية اقف احتراما وبكيت لانني شعرت بالامل ثمة اناس طاهرون في عالمنا ينتمون حقا للانسانية ليسوا خاقدين ولا كاذبين ولا الغاءيين ثمة مسؤولون سياسيون لا زالوا يمثلون قيم العدالة والانفتاح والتسامح ويرون الاختلاف الثقافي غنى وزهور حقل كندا ذات ال36مليون كم ثقافة تحتوي كم جنسا كم نوعا كم عرقا كم حزبا سياسيا فلماذا انصهر الناس جميعا ولم ينقسموا انها العدالة السياسية والرقي الانساني الرفيع فهل سيترك يمينيو الغرب وداعش مجتمعات السلام والتواصل العالمي في حالها ام سيطاردون حماءمها البيضاء ختى يلوثوها بالدم والكراهية والعنصرية !
النخب السياسية والمثقفة بكندا أبدت بما لا يدع أي مجال للشك تعاطفها ودعمها للجالية المسلمة بالديار الكندية باستثناء التيار القومي الكيبيكي وكلمة رئيس الوزراء الكندي السيد ترودو كانت جد معبرة ومؤثرة في نفوس الجميع.
كندا بلد متنوع الثقافات والأعراق وظاهرة الإجرام العنصري ظاهرة غريبة على المجتمع. لكن تحت ثأثير الإعلام المغرض وموجة *البروباغندا الترامبية* أصبح بعض المهمشين الذين يضيقون ذرعا بنجاحات الكثير من المهاجرين، يجدون في السلوكات العنصرية متنفسا لتبرير فشل ذاتي. الظاهرة إلى حدود اليوم محدودة وليس هناك مؤشرات مخيفة تبعث على القلق.
أذكر في السنة الماضية حين زارت كندا رئيسة الحزب اليميني الفرنسي السيدة مارين لوبين رفض كل المنتسبين للأحزاب السياسية لقائها أو الإجتماع بها بسبب مواقفها المعادية للمهاجرين في بلدها وكانت صفعة للسيدة وفكرها الإقصائي.
كنت في أحد مساجد مونتريال البارحة لصلاة الجمعة وبعد الصلاة حضر رجال دين من الجالية اليهودية هنا بصحبة ممثلين عن الكنائس بالمدينة للتعبير للمصلين وللجالية عن دعمهم في هذه المحنة وأخبرنا الإمام قبلها في الخطبة أنه في اليوم السابق وجد في المسجد أحد الأساتذة الجامعيين الكنديين جاء أيضا للتعبير عن تنديده بالسلوك العدواني الذي أودى بأرواح أبرياء وكان جد متأثر لما حصل حتى أنه بكى.
عشت في كندا وشعبها في تعاملهم مع بعضهم كتعامل الصحابة لكن بلا اسلام ، على الاغلب من قام بالعمل من الوافدين الذين لم يتخلصوا بعد عن بربريتهم التي جاءوا بها من العالم الثالث بل العالم الثلاثين