﻿باريس تعلن إفشال «اعتداء إرهابي» على متحف اللوفر

باريس ـ «القدس العربي» من هشام حصحاص: أفشلت الشرطة الفرنسية، يوم أمس الجمعة، اعتداء على متحف اللوفر في وسط العاصمة باريس، بعدما فتح جندي النار على شاب هاجم قوات الأمن التي كانت تحمي المكان بالساطور، وهو يصيح «الله أكبر».

وأعلنت السلطات الفرنسية أن البحث لا يزال جاريا لمعرفة «حقيقة الهجوم ودوافعه». وأكدت أن المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، يحمل الجنسية المصرية، حل بفرنسا قادما من دبي في 26 كانون الثاني/يناير، وكان من المقرر أن يعود لوجهته الأصلية في الخامس من الشهر الجاري، أي يوم غد الأحد.

ووقع الهجوم عند الساعة العاشرة صباحا، قرب ساحة متحف اللوفر، بعدما رفض جندي من عناصر قوات «سونتينيل» السماح للشاب المهاجم الدخول من دون تفتيشه، لأنه كان يحمل حقيبتين على ظهره. ورفض الشاب الانصياع لأوامر الجندي، وأخرج ساطورا فجأة، وهاجم الجندي وأصابه في رأسه، وحاول الجندي السيطرة عليه وإيقافه، لكنه لم يتمكن من ذلك، مما اضطر زميله إلى إطلاق خمس رصاصات عليه، وأصابه بجروح خطيرة.

ودقائق بعد الهجوم، أصدرت وزارة الداخلية بيانا، أعلنت فيه أن «حادثا أمنيا خطيرا» يجري عند متحف اللوفر. وأكدت أن المنطقة جرى تطويقها بالكامل، وطلبت من وسائل الإعلام عدم نشر معلومات مغلوطة، والاكتفاء بالمعلومات التي تعلنها الجهات الأمنية.

وعقب الحادث تم إغلاق كل منطقة اللوفر، وشارع ريفولي، ومحطتي الميترو رقم 1و7، خشية وجود أشخاص آخرين مع منفذ الهجوم. وفرض طوق أمني وتدخلت قوات متخصصة في البحث عن المتفجرات، لمسح المنطقة بالكامل.

كما تم إعلام الزوار داخل المتحف عبر مكبرات الصوت، بوقوع الهجوم وكان عددهم نحو ألف وستمئة شخص، وبالتوجه إلى مكان آمن أسفل الطابق، والالتزام بتعليمات المسؤولين حماية لهم ولسلامتهم. ولم يتمكن الزوار من مغادرة المتحف إلا بعد نحو ثلاث ساعات من الحادث. وأعلنت بلدية باريس غلق متحف اللوفر إلى أجل غير مسمى، لكن وزيرة الثقافة الفرنسية، عادت لتؤكد مساء يوم الجمعة أن المتحف سيعود لاستقبال السياح والزوار من جديد ابتداء من اليوم السبت بعد الظهيرة.

وأعلن قائد شرطة باريس، ميشال كادو، أن المهاجم كان يحمل حقيبتي ظهر إلا أنه لم يتم العثور في أي منهما على سلاح أو متفجرات، كما أنه لم يتم العثور في البداية على أوراق ثبوتية لمعرفة هوية المهاجم. ودعا كادو في الوقت نفسه إلى انتظار تكشف معلومات أكثر، مع فتح المدعي العام للتحقيق في «محاولة اغتيال على ارتباط بتنظيم إرهابي، وتشكيل عصابة إرهابية».

وأوضح قائد الشرطة أن «نوايا المهاجم كانت إرهابية» على خلفية العبارات التي أطلقها حينما صاح «الله أكبر». كما أشار إلى أن المهاجم لا يزال على قيد الحياة، ولكن إصابته بليغة، بعد تلقيه خمس رصاصات، إحداها استقرت في بطنه، في حين أصيب الجندي الذي أوقفه بجروح طفيفة. كما قامت قوات الأمن باعتقال شخص ثان، لكن بعد التحقيقات معه تبين أن لا علاقة له بالمهاجم وتم إطلاق سراحه.

يشار أن عناصر من «القوات الخاصة» إضافة إلى قوات الأمن قامت بعد الظهيرة من يوم أمس الجمعة بعمليات دهم في الدائرة الثامنة في باريس، بحثا عن مشتبه بهم لهم علاقة بالهجوم.

وتوصلت قوات الأمن إلى معرفة هوية المهاجم، ومقر إقامته بعد مصادرة هاتفه النقال، واستغلال كل المعلومات فيه. وحسب آخر المعلومات الأولية، فإن منفذ الهجوم حل بفرنسا قبل أسبوع فقط، قادما من دبي، واستأجر غرفة في فندق في شارع بونثيو في الدائرة الثامنة في باريس، وكان من المقرر أن يعود لدبي يوم غد الأحد.

كما سارع كل من وزير الداخلية والدفاع لقطع زيارتهما في شمال ووسط فرنسا، وعادا على وجه السرعة إلى باريس، حيث التقيا بكبار المسؤولين الأمنيين، وتم عقد اجتماع أمني استثنائي عاجل، لبحث آخر التطورات الأمنية. كما قام الوزيران إضافة إلى وزيرة الثقافة أودري أزولاي، بزيارة متحف اللوفر، وعبر الوزراء الثلاثة، في مؤتمر صحافي عن «تضامنهم مع قوات الجيش، وشددوا على أن حماية الفرنسيين والسياح أولوية كبرى بالنسبة للحكومة».

وسارع رئيس الحكومة برنار كازنوف إلى التعليق على الحادث قائلا «من الواضح أن الحادث عمل إرهابي» رغم أن التحقيقات الأمنية والقضائية لم تثبت بعد ذلك. كما أشاد بعمل أجهزة الجيش والشرطة. وشدد على أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل حماية المواطنين من التهديدات الإرهابية.

كما سارع المرشحون للانتخابات الرئاسية إلى التعبير عن تضامنهم مع قوات الأمن. وقال مرشح اليمين فرانسوا فيون «أشيد بمهنية قوات الجيش التي قامت بالسيطرة على المهاجم. أنا فخور بعملكم»، أما بونوا آمون مرشح اليسار فقد وجه تحية إلى «العمل البطولي للجندي» الذي أوقف المهاجم.

كما أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، الذي يشارك في قمة مالطا حول الهجرة أن «الطابع الإرهابي لا لبس فيه» في اعتداء اللوفر. واعتبر أن «التهديد» بحصول أعمال إرهابية «يبقى قائما وعلى فرنسا أن تواصل «التصدي له بكل حزم».

وأشاد أولاند بـ»شجاعة ورباطة الجأش التي تحلت بها قوات الجيش والأمن» التي تصدت للمهاجم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع بدوره إلى اتهام ما أسماه «الإرهاب الإسلامي» بتنفيذ الهجوم على الجنود الفرنسيين، معتبرا أنه «رسالة للأمريكيين». وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «هجوم راديكالي إسلامي جديد على متحف اللوفر. فرنسا على حافة الهاوية مجددا، كوني ذكية يا أمريكا».

وتعيش فرنسا حالة الطوارئ منذ اعتداءات يناير/ كانون الثاني في عام 2015. وحذرت أجهزة الاستخبارات في تقاريرها الأخيرة من وقوع هجمات جديدة على فرنسا، من طرف التنظيمات الإرهابية خصوصا، تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا.

ولعل الشأن الأمني هو الوحيد الذي يحظى بإجماع فرنسي نادر، وهو ما جعل أيضا كل المرشحين للانتخابات الرئاسية من كل التيارات السياسية، يتماهون ويزايدون على بعضهم البعض في ضرورة مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب. وإذا ما تأكد بأن العمل إرهابي فإن هذا الملف سيعود بقوة إلى صلب العملية السياسية، على حساب كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، ولا سيما أن البلاد على موعد مع انتخابات رئاسية بعد أقل من ثلاثة أشهر، حيث سيستفيد اليمين واليمين المتطرف من هذا الهجوم في حملته الانتخابية.