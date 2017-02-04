ظالمين لا ظالمون
هادي حسن حمودي
قبل أن يتحفنا فلان الفلاني بأن في القرآن أخطاء لغوية ونحوية وتاريخية وجغرافية، وغير ذلك مما عدّده وأحصاه، حدثنا عن كيفية وصوله إلى اكتشاف تلك الأخطاء، قائلا إن أباه كان يضع سفّودا من الحديد على النار ويفرض عليه، وهو في السابعة من عمره المبارك، أن يقرأ القرآن فإذا أخطأ كواه به. ولا يصدق ذلك إلا الأحمق.
ثم انتقل إلى مرحلة أخرى من العمر فاكتشف الأخطاء التي يتلذذ بالإشارة إليها. وتأكيدا على موضوعيته ذكر أنه ذهب إلى شيخ يسأله فنهره الشيخ وقال له: إن الله حُرّ يرفع وينصب ويجر، وليس لك حق السؤال. فإذا صحت الواقعة، فلا بد أن الشيخ قد تشيّخ بجهله لا بعلمه. ثم يذكر الموما إليه مجموعة من الآيات شواهد على تلك الأخطاء. والقول بالخطأ في هذه الآيات، تكرر عبر الزمن، لدى صنف من البشر. فهي ليست من الجديد الذي اكتشفه هو وغيره من معاصرينا الذين حملهم آباؤهم، بحسب زعمهم، على قراءة القرآن تحت وقع سياط العذاب، والسفافيد الخالية من الكباب.
وقد رد عليهم الرافضون لتلك المزاعم، ولكن الكثير من تلك الردود اعتمد على تبريرات النحويين. ومنها ما اعتمد على أن العرب الفصحاء وعلماء اللغة والنحو القدماء لم يذكروا أنها أخطاء. وثمة من قال إنها من اختلاف لهجات العرب، وآخرون رأوها تمثل مرحلة ما قبل وضع قواعد اللغة.
وتهرب القائلون بالخطأ من مناقشة هذه الردود زاعمين أن عقول من ردّوا عليهم (مبرمجة) لخدمة الدين فلا يريدون الاعتراف بوقوع أخطاء في القرآن. والملاحظ أن معظم تلك الردود تبريرات من خارج النص. وكأنها انسياق مع القائلين بالأخطاء، مع محاولة تبريرها. وهذا الانسياق نهج خاطئ، لأنه خروج على أسلوب التحليل اللغوي الذي توحي به اللغة العربية، وأساليب التعبير بها. وما هدف علم اللغة إلا دراسة اللغة بذاتها ومن أجل ذاتها.
وأعتقد أن المنهج الصائب للرد أن ندع الآية تكشف عن نفسها بنفسها، من غير تدخل خارجي بإضافة أو تقدير محذوف، أو تبرير. ونظرا لطبيعة هذه السلسلة حجما ونشرا سأكتفي بآية واحدة، أدعها تكشف عن ذاتها بذاتها وبتركيب ألفاظها في سياقها ومن غير استشهاد بأقوال علماء أو مبررين.
أما الآية فهي: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). حيث يرى المكويّ بالسفّود أن الصحيح: لا ينال عهدي «الظالمون» لأنه فاعل مرفوع، فكيف يقول القرآن «الظالمين»؟ من غير أن ينتبه إلى أن الآية لو كانت برفع الظالمين لوقع تناقض فيها.
فالرفع على الفاعلية يعني أن الظالمين يريدون ذلك العهد «المقصود به الإمامة، التي منحها الله للنبي إبراهيم ومن تأهل لها من ذريته» ولكنهم لا يحصلون عليه. والتناقض، هنا، أنّ الظالمين، بحكم المفهوم القرآني للظلم، لا يريدون ذلك العهد، فكيف يصل إليهم؟ فهما على طرفي نقيض، هو مبني على العدل الممتزج بالرحمة، وهم أبعد ما يكونون عنهما.
فـ(العهد) هو الفاعل، فإن أهّل المرء نفسه للحصول عليه، فإن العهد يأتيه، تماما مثل الرزق، فرزقك لا يصل إليك إلا إذا تأهلت له بسعيك وجدك وعملك.
والصحة في بدنك ما بذلت جهدك للمحافظة عليها، فإن لم تحافظ عليها غادرتك، إلى أن تأخذ بأسباب الشفاء وآنذاك تعود إليك. وإلا فسيؤدي بك المرض إلى الهلاك، وقاك الله المرض وما ينتج عنه.
الفلسفة القرآنية في الشؤون كلها تعتمد على الجهد الإنساني يبذله المرء كي يصل إليه ما كتبه الله له، تماما كما في العهد «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» وغيره. فاللفظ في الآية لا يمكن أن يكون فاعلا مرفوعا، وإلا فإنه يفتح باب التناقض على مصراعيه، ويختل مفهوم القرآن للظلم وما شاكله.
- ملاحظة: هذا المقال إيماء فحسب. وللتفصيل موضعه.
٭ باحث وجامعي عراقي – لندن
هادي حسن حمودي
بل أنت الأعلى ؛ ولوكان المقال إيماء ؛ كنت النجم الذي رفع الذي ( هوى ) ولونال السفافيد الخالية من الكباب ( والتكة ).ياليت سيدي الأستاذ
أنْ تواصل الإسراء والمعراج مع لغة وبلاغة القرآن..فأنت اليوم جديربالقيادة ؛ وسط صمت أهل الرّواية والدراية.أتفق مع حضرتك أنّ هناك اليوم
حملة سطحية الظاهر؛ خبيثة الباطن ؛ للنيل من لغة القرآن بالتشكيك والتسطيح والقول إنه مليء بالخطأ اللغوي وغيراللغوي.وقل لي متى أمثال
هؤلاء سكتوا عن توجيه التهم الجاهزة أوشبه الجاهزة على القرآن ؛ والقرآن السّيد الذي ما قرن به قرن إلا قرنه ؛ ولو كان ذوالقرنين.حفظك الله
وسدد بالنصرقلمك ؛ ياأبا الحسن.
أخي الأجل الأعز والغيور على القرآن الكريم ولغته السماوية السامية الأستاذ الدكتور جمال البدري، لكم من أعماق القلب أطيب الشكر على حسن ظنكم وجميل تعبيركم عن رأيكم الذي غمرني بلطفه، أسأل الله تعالى أن أتوفق لأن أحقق حسن ظنكم وطيب رأيكم. أما ما أشرتم إليه عن الذين يحاولون بشتى الوسائل النيل من التنزيل العزيز ولغته، فلن يقلحوا أبدا، بالرغم من الأجراس المعلقة في رقابهم، والطبول التي تقرع لهم. نسير معا في طريق الأشواك من أجل حاضر هذه الأمة ومستقبلها. لكم الامتنان أيها الأخ الفاضل العزيز الدكتور جمال البدري.
سيدي المحترم الأستاذ هادي حسن حمودي
ليت الذين ينبرون للرد على أولئك المشككين يكونون بمثل حجتكم ..
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وفتح لكم فتوح العارفين بالله
عزيزي الغالي (السعيد بن أحمد / الجزائر) أشكركم على ما تفضلتم به، نتعاون معا للرد بالطريقة العلمية المنهجية الصحيحة. أكرر الشكر لحسن ظنكم.