﻿«ظاهرة» المغني السوري عمر سليمان يتواصل «دويها» في أوروبا

باريس ـ «القدس العربي»: لا تزال ظاهرة المغني الشعبي السوري عمر سليمان، تلقى صدى أوروبياً واسعاً، حيث دأب أخيراً، بعض القنوات الأوروبية على تقديم سليمان من خلال البرامج التلفزيونية الأكثر شعبية، كما حصل قبل أيام حين خرج على القناة الفرنسية الأولى، عبر برنامج «Quotidien» الأكثر متابعة من قبل الفرنسيين، ويقدمه المذيع الشهير بان بيتر، وقبلها خرج سليمان على برامج ذات متابعة عالية عبر قنوات هولندية وألمانية ومجرية وبلجيكية وبريطانية ونمساوية وسويسرية وغيرها من الدول.

وحول هذه الظاهرة، يقول الكاتب والصحافي السوري المقيم في فرنسا ثائر الزعزوع: «الموضوع غريب نوعاً ما، لكن برأيي هناك انحطاط في الغناء في العالم بأكمله، فمنذ سنوات شارك واحد من أساطير الغناء هو الأمريكي جيمس براون في عمل غنائي مع فنان شعبي مصري يدعى حكيم شبيه نوعاً ما بعمر سليمان لأسباب تسويقية».

وأضاف زعزوع في حديث مع «القدس العربي»، أن تحويل سليمان إلى ظاهرة تسويقية أمر يمكن قراءته وفق رؤية الغرب الاستشراقي للشرق، للأسف لم يعد لدينا فن راقٍ، ولا نستطيع أن نقدم للعالم صورة عن انحطاطنا الثقافي سوى هذه الصورة، مشيراً إلى أن «هناك جمهورا لا تهمه أبداً نوعية ما يقدم له، سوى أن يكون هذا الشيء محركاً للأجساد للرقص والصخب».

وحول وصف البعض لنوعية الفن، الذي يقدمه سليمان بـ «المُتدني»، يعلق قائلا: الأمر كله متعلق بالإنحطاط الكامل الذي وصل إليه الفن حول العالم، وليس في شرقنا فقط، داعياً المستائين من ظاهرة سليمان أن يقدموا بديلاً ثقافياً متكاملاً.

وعلى عكس زعزوع، يقول الصحافي السوري منصور العمري، المقيم في السويد:» إن عمر سليمان يمثل جزءا من التراث السوري بنمط أغانيه ولباسه التقليدي، والدول تفتخر بتراثها وتوليه اهتماماً خاصاً، وتقدم له الدعم للاستمرار والتعبير عن هوية أصيلة لمجتمعاتها».

وأضاف العمري لـ» القدس العربي»، أن شعبية سليمان في المجتمعات الأوروبية عامل إيجابي في تقريب المجتمع السوري وعاداته إلى هذه المجتمعات، نظراً لما يقدمه من نوع فني جديد للأوربيين، واعتراض البعض على نمطه أو أي شيء يتعلق به، فيندرج في إطار حرية التعبير والتذوق الفني، ويمكن له تجاهله إن لم يحبه.

وحول تخوف البعض من إعطاء صورة نمطية عن الإنسان العربي لدى الشعوب الغربية، يقول العمري: «لن تغير ظاهرة سليمان هذه الصورة، فهي قائمة منذ زمن طويل، مؤكداً أن «الفن الذي يقدمه، يُمتع البعض في هذه المجتمعات ويقدم لهم التسلية والفرح، على شكل نغم بسيط دون تعقيدات لغوية أو موسيقية».

اما الكاتب السوري علي سفر، المقيم في تركيا، فرأى في الظاهرة أنها نتيجة لبحث الشباب الأوروبي عن أنماط موسيقية تأتي من بلدان أخرى، معتبراً أن عثور هؤلاء الشباب على سليمان أمر طبيعي خاصة وأنه تم تسويقه منذ فترة طويلة عبر شركات موسيقية متخصصة.

وأوضح سفر لـ «القدس العربي»، أن القصة ليست لها علاقة بكون سليمان قيمة ثقافية يعتد بها السوريون أم لا، بل هي النمط الذي يقدمه ويجد فيه هواة هذا الصنف مبتغاهم، ولكن السيء في الأمر أن الكثير من السوريين لا يريدون أن يكون عمر سليمان ممثلاً لهم، فهم يعتبرون أن لديهم ممثلين ثقافيين أكثر جدارة ولكن هذا الشيء لا يمكن التحكم به، فنحن عموماً نعيش في سوق، ومن حق الزبائن أن يختاروا ما يريدون.

وطالب سفر المعترضين على ظاهرة سليمان أن يوسعوا آفاقهم، وأن يروا أن بلدانهم تنتج قيماً وممثلين لهذه القيم، كذلك أنماطاً محلية من الموسيقا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الظواهر، وهذا لا يُضير سوريا بل يُظهر تعدديتها وتنوع ثقافاتها.

ويعتبر سليمان البالغ من العمر 51 عاماً والمنحدر من بلدة رأس العين في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، أكثر مطرب عربي معروف لدى الأوروبيين في السنوات الأخيرة،.

يشار إلى أن عمر سليمان عرفه الجمهور الأوروبي لأول مرة حين تم تقديمه بشكل مفاجئ في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو النرويجية نهاية 2013 للغناء إلى جانب مغنين عالميين، لتفتح بعدها جميع الساحات والقنوات الأوروبية أمام سليمان.