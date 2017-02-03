﻿بحر: لا يمكن تحقيق المصالحة مع استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة

غزة ـ «القدس العربي»: قال الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والقيادي في حركة حماس، إن المصالحة الفلسطينية لا يمكن تحقيقها مع استمرار «التنسيق الأمني». واتهم خلال خطبة صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة غزة السلطة الفلسطينية بـ «ملاحقة المقاومين وتسليمهم للاحتلال».

وأضاف أن السبب الرئيس للانقسام الفلسطيني هو «اتفاقية أوسلو وما نتج عنها من تنسيق أمني، ما زال مستمرا حتى الآن»، معتبرا أن من آخر عمليات التنسيق الأمني كان تسليم الأسير الهارب سامر بني عودة للاحتلال، بعد اعتقاله في مدينة طولكرم (شمال الضفة الغربية).

وأكد بحر على ضرورة أن تكون المصالحة على «قاعدة الثوابت الفلسطينية وقاعدة المقاومة» التي قال إنها «وحدت شعبنا الفلسطيني وليس على قاعدة التنسيق الأمني». وأشار إلى أن «التنسيق الأمني» الذي جاء به اتفاق أوسلو «لم يجن لشعبنا وقضيته إلا التراجع والانقسام»، موضحا أن عملية السلام التي انطلقت منذ ما يزيد عن عشرين عاما ولم تأت بأي نتائج للشعب الفلسطيني «كانت سببا رئيسيا في تراجع قضيتنا الفلسطينية».

ودعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة «وقف المفاوضات العبثية التي جنت صفرا كبيرا»، داعيا كذلك إلى «الوقف الفوري للتنسيق الأمني، ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني وانتفاضته في القدس والضفة الفلسطينية».

وأكد أن «خيار المقاومة الفلسطينية هو الطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا»، مطالبا جميع أطياف الشعب الفلسطيني بـ «الالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة».

كما ناشد بحر الفصائل الفلسطينية لإتمام الوحدة لـ «مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد العدو الوحيد لأبناء شعبنا». وشدد على ضرورة «التمسك بالثوابت الوطنية، ودعم صمود شعبنا ومقاومته التي تعمل على مدار الساعة لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين».

يشار إلى أن حركتي فتح وحماس اللتين بدأتا منذ عام 2009 في مباحثات مصالحة رعتها مصر ثم قطر، لم تنجحا حتى اللحظة في إنهاء هذا الانقسام وإتمام الوحدة الداخلية، بسبب استمرار خلافاتهما حول العديد من الملفات.