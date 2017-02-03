﻿سبعة شهداء وحملات شرسة لتهويد القدس خلال كانون الثاني الماضي

رام الله – «القدس العربي»: أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. وجاء في التقرير أن سبعة فلسطينيين من بينهم طفل استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الشهر.

تهويد القدس

وتعرض حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة لسلسلة من العقوبات الجماعية عقب تنفيذ فادي القنبر عملية دهس في الحي، وشارك في العقوبات شرطة الاحتلال وبلديته وأجهزة أمنه وشملت قراراً من وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب إقامات عشرة أفراد من عائلة قنبر وتوزيع إخطارات هدم لنحو 85 منزلاً ومنشأة بحجة البناء دون ترخيص ، بالإضافة الى هدم 12 منشأة تجارية. وتستهدف قوات الاحتلال من خلال سياسة الهدم مصادرة مزيد من الاراضي لصالح مستوطنة «زهافا تسيون» المقامة على أراضي جبل المكبر لتوسيع المستوطنة وإقامة وحدات استيطانية جديدة، بالإضافة الى إغلاق مداخل الحي وتسيير دوريات شرطية وتحرير مخالفات مالية، فضلا عن شن حملات ضريبية واسعة .

وفي سياق اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى واصلت مجموعات المستوطنين عمليات الاقتحام بحماية شرطة وجيش الاحتلال التي سمحت لأول مرة لليهود «الحريديم» المتطرفين بأداء صلوات تلمودية داخل الأقصى. وبلغ عدد المستوطنين المشاركين في عمليات الاقتحام ما يزيد عن ستمئة خلال الشهر الماضي. فيما استولى مستوطنون على مبنى لمواطن فلسطيني في بلدة سلوان جنوب الأقصى بالإضافة الى سيطرة المستوطنين على مخزن يعود لعائلة صب لبن في عقبة الخالدية في البلدة القديمة.

كما افتتحت سلطات الاحتلال أنفاقاً استيطانية جديدة تربط بين مدينة القدس المحتلة و»تل أبيب» في مدة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة لتصل المحطة المركزية قرب مباني الأمة التي سينطلق مشروع القطار الجديد منها باتجاه منطقة حائط البراق داخل البلدة القديمة.

وكشفت الجمعية الاستيطانية «نحمان شاي» عن قرب افتتاح أحد الأنفاق في المنطقة الجنوبية للأقصى على مسافة 200 متر من القصور الأموية جنوب غرب حائط البراق.

وفي سياق آخر صادرت «الإدارة المدنية» التابعة لسلطات الاحتلال مواد بناء من داخل المدرسة الفلسطينية «المنطار» «قيد الإنشاء» في بلدة السواحرة جنوب شرق المدينة المقدسة. وضمن مخطط محاربة المنهاج الفلسطيني وأسرلة التعليم فرض الاحتلال عطلة الربيع على المدارس العربية في المدينة ما سيؤثر على جدول الفصل الدراسي خاصة لطلبة التوجيهي، ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم في الكنيست طلبا تقدم به 15 نائبا متطرفا لبحث ما وصفوه بالتحريض في المناهج الفلسطينية في مقدمة خطيرة لمنع إدخال كتب المنهاج الفلسطيني للمدينة المقدسة وأسرلة التعليم بالكامل .

وكشفت صحيفة «هآرتس» عن تفاصيل مخططات لآلاف الوحدات الاستيطانية تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في مستوطنات القدس ومحيطها على أراضي مطار قلنديا وفي منطقة «ئي 1» شرق القدس و566 وحدة في مستوطنات راموت ورامات شلومو وبسغات زئيف في القدس المحتلة وفي باب الساهرة وجبل ابو غنيم ومناطق اخرى، بينما اجلت قراراً بضم مستوطنة معالية ادوميم بناء على طلب من الإدارة الأمريكية، فيما تم طرح إعلان لمخطط هيكلي لبناء كنيسين يهوديين في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة ومخطط آخر لتوسيع كنيس في مستوطنة راموت.

الاستيطان

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة ضوء أخضر لها للمضي قدماً بمخططاتها الاستيطانية، وعبرت عن نيتها الإفراج عن عشرات المخططات الاستيطانية التي كانت حبيسة الأدراج وامتنعت عن تنفيذها في السابق بسبب الضغوطات الدولية، وحتى لا تثير غضب الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، وفق زعمها فقد اعلنت عن عزمها تنفيذ عدة مشاريع استيطانية خلال الشهر الأول من العام الحالي.

الجرحى والمعتقلون

وجرحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نحو 50 فلسطينياً في مختلف المناطق، واعتقلت نحو 460 فلسطينيا من بينهم 80 قاصراً و13 امرأة وفتاة خلال الشهر الأول من العام بحسب مركز أسرى فلسطين .

هدم المنازل والمنشآت

وهدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 140 منزلاً ومنشأة في كل من الضفة الغربية والقدس شملت 30 منزلاً ومسكنا بالإضافة الى 110 منشأة تجارية وزراعية وحيوانية. وتركزت عمليات الهدم في مناطق سلوان وجبل المكبر وبيت حنينا وشعفاط والعيسوية ومخيم قلنديا والخان الاحمر وجبل البابا في محافظة القدس وخربة طانا وخربة الطويل في محافظة نابلس وخربة كرزليه ووادي القلط في اريحا وتقوع في بيت لحم ومردا في سلفيت وجيناصفوط قلقيلية وبرطعة في محافظة جنين .

أما أبرز عمليات الهدم فكانت في منطقة بئر المسكوب وواد سنيسل في الخان الأحمر بهدم 12 مسكنا ومنشأة وتشريد 87 فردا بينهم 58 طفلا وكذلك في خربة طانا بهدم 9 منازل و40 منشأة زراعية وحيوانية وتشريد 50 فرداً بينهم 22 طفلا. كما أجبر المواطن فراس محمود على هدم منزله بنفسه في بلدة العيساوية وكذلك الأمر مع المواطن رمزي عبيدات من بلدة جبل المكبر حيث اجبرته بلدية الاحتلال على هدم منشآته التجارية بيده تجنبا لدفع الغرامة.

وفي السياق ذاته وزعت سلطات الاحتلال نحو 167 إخطار هدم أغلبها في مدينة القدس، وفي الداخل الفلسطيني.

وضمن استهداف العرب الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال بالعقوبات الجماعية، هدمت قوات الاحتلال 11 منزلاً في مدينة قلنسوة بحجة عدم الترخيص و8 منازل أخرى في تجمع ام الحيران في صحراء النقب ، داخل الخط الأخضر في المناطق المحتلة 1948.

الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وشملت 4 توغلات برية في المناطق القريبة من الشريط الحدودي وتجريف اراضي المزارعين وإطلاق النار 19 مرة مما أدى الى إصابة أربعة فلسطينيين واعتقال 14 آخرين من بينهم 5 صيادين وتاجران. ولم تقتصر الاعتداءات على البر فقط بل شملت البحر حيث تم إطلاق النار على الزوارق البحرية 17 مرة وإغراق قارب عمداً ما ادى الى استشهاد صاحبه محمد احمد الهسي (32 عاما) من مخيم الشاطىء.