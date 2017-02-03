﻿القائد السابق للمجلس العسكري في معضمية الشام يشرح لـ «القدس العربي» أسباب سقوط مدن طوق دمشق

دمشق ـ «القدس العربي»: تحدث القائد السابق للمجلس العسكري في مدينة معضمية الشام الواقعة غرب العاصمة دمشق، العقيد أبو الخير العطار عن الأسباب التي أدت إلى عودة المدن الواقعة ضمن الحزام المحيط بمدينة دمشق إلى نفوذ الأسد، وانتزاعه السيطرة على معاقل المعارضة المسلحة بعد سنوات من الحرب، وتهجير أصحاب الأرض من غير رجعة.

ورأى العقيد أبو الخير العطار في لقاء مع «القدس العربي»، أن النظام السوري بدأ يتحسس أحوال المواطنين منذ بدء الثورة التونسية ثم الليبية، فكثرت الدراسات ورسم الخطط لمواجهة احتمال قيام ثورة في سوريا، واستقر الرأي على المواجهة واستخدام العنف في قمع التظاهرات المحتملة وصولا إلى حالة انتفاضة الإخوان المسلمين 1979 – 1984 وعندما ثار الشعب وتظاهر كان الحل جاهزا، باستخدام العنف وحصار المناطق الثائرة، وكان التخطيط للحصار، تخطيطا إيرانيا، إذ أن إيران تستخدم هذا الأسلوب في حالات السلم، ولا يستطيع المواطن الإيراني الانتقال من محافظة إلى أخرى دون الحصول على إذن مسبق.

وقال المتحدث العسكري: عندما يطول الحصار وتنفذ مؤونة الشعب من أساسيات الحياة من مواد الغذائية ثم ذخيرة وسلاح، ثم الدواء واحتياجات المرضى، يصبح الأمر صعبا، وكل ما طال الحصار تفاقم الوضع، واستغل النظام هذه الحاجات الماسة بدس عملائه بطريقين، الأولى منها تأمين بعض المواد لبعض هؤلاء العملاء، ليكون قناة ارتباط بين النظام وبين الكتلة البشرية المحاصرة، وهذه أيضا تعتبر أسلوبا نفعيا لعملائها، أما الأسلوب الثاني فتهييج الشارع على الثائرين متهما إياهم بتخريب حياة المواطن، حيث يؤدي الاتجاهان إلى فصل الحاضنة الشعبية عن الثوار، لتصبح أداة ضاغطة على الثوار لقبول ما يطرحه النظام من هدن أو مصالحات.

الوصول إلى الهدن

ورأى العقيد العطار أن الثوار رضخوا في نهاية المطاف إلى الهدن، وبهذه الحالة استطاع النظام أن يؤمن تحييد بعض المناطق الثائرة لتخفيف العبء على جيشه المتآكل جراء خساراته الكبيرة وانشقاق العديد من ضباطه وعناصر عنه، مما اضطره إلى استقدام قوى خارجية كانت كلها ذات صبغة طائفية، مثل حزب الله ولواء أبو الفضل العباس، وفاطميون، مرورا بزينبيون، وانتهاء بالحرس الثوري الإيراني.

وكان النظام ينتقي المناطق ذات الأهمية الخاصة بالنسبة له، وهي طوق دمشق، وحمص وصولا إلى الساحل، فكان له ما أراد، فتم تحييد العديد من المناطق الثائرة تحت اسم الهدنة، وهنا برز دور الروس بعد أن مرت سنوات على بعض المناطق المهادنة وهي على حالها دون تقدم أو تراجع، فكان رأي موسكو تحويل الهدن إلى مصالحات، يفرض من خلالها أن يسلم الثوار أسلحتهم، مقابل إدخال الطعام، وتخديم الحالات الإنسانية، وإجراء تسوية مع النظام لكل سكان المنطقة، من ثائرين وغير الثائرين.

أما الرافضون للتسوية، فيتم تهجيرهم خارج المنطقة، إلى ادلب، حيث المكان الذي يسيطر عليه الثوار بشكل كامل، فكان للتهجير وقع كبير على الثوار، إذ ينخلع من خلاله الثائر من موطنه وأهله، متخليا عن أملاكه ثمنا لحفاظه على ثوريته.

وأردف المتحدث العسكري: أن عدد المهجرين كان قليلا نسبيا لكن مراميه كانت كبيرة وبعيدة المدى، إذ أنها أدت إلى تلاشي الثورة في تلك المناطق التي هجّر ثوارها، وأوصل النظام فكرته إلى المتبقين، أنه اقتلع بذور الشر منهم، بأؤلئك المهجرين، أما من تبقى فهم موالون ومغرر بهم.

المصالحات أمر طارئ على الثورات

وذهب العقيد العطار إلى أن المصالحات أمر طارئ، حيث لم يمر عبر التاريخ أن مصالحات تمت على هذا النموذج، الذي يحتفظ فيه الباغي ببغيه وشراسته وعنفه، ويبقى المظلوم مظلوما، والقاتل قاتلا والضحية ضحية، وتجري المصالحة.